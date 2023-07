Cabo Verde vai participar no Mundial de Ciclismo Interdisciplinar na Escócia

A selecção nacional de ciclismo participa no próximo mês de Agosto, em Glasgow (Escócia), no Campeonato Mundial de ciclismo multidisciplinar, informou hoje em comunicado de imprensa a federação cabo-verdiana da modalidade.

A mesma fonte acrescentou que o técnico britânico Dave Savage será o selecionador nacional e as equipas serão anunciadas em breve.

“Trata-se de uma oportunidade ímpar de dar visibilidade ao ciclismo cabo-verdiano e de prestigiar a nossa bandeira e, por outro, de ganhar experiências no seio da comunidade de ciclismo mundial”, lê-se no documento.

Esta competição tem como objectivo construir solidariedade e unidade no seio da comunidade do ciclismo e a visão de transformar a modalidade no desporto do século XXI, conforme a Agenda 2030 da União Internacional de Ciclistas (UCI).

Por outro lado, a Federação Cabo-verdiana de Ciclismo (FCC) destacou a realização do campeonato nacional e a “inédita participação internacional” no Campeonato Africano de Ciclismo de Estrada, “com bons resultados”, como os “grandes objetivos” alcançados nos últimos sete meses.

A adesão de jovens ciclistas à modalidade, a incrementação da componente formação e a formação de técnicos capazes de identificar talentos são alguns dos objectivos almejados pela FCC.

Em Fevereiro, Cabo Verde conseguiu a nona posição no Campeonato Africano de Ciclismo de Estrada que teve lugar em Acra (Gana) e que contou com a participação de 20 países.