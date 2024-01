Cabo Verde defronta hoje a congénere de Eswatini na África do Sul

A selecção nacional de futebol defronta hoje, no Estádio Mbombela , na África do Sul, a congénere da Eswatini, em jogo a contar para quarta jornada do grupo B, das eliminatórias do CAN’2023.

O jogo, agendado para 12:00 de Cabo Verde, 15:00 locais, conta para quarta jornada do Grupo B das eliminatórias do CAN’2023, que vai ser disputado no próximo ano na Costa do Marfim.

Para esta partida, o seleccionador nacional Bubista não conta com Jovane Cabral, que não viajou devido a lesão contraída no jogo realizado em casa, e Stopira encontra-se em dúvida devido a uma gripe.

“De resto, um ou outro toquinho, o que é normal depois de um jogo e de uma viagem, mas estamos confiantes que estarão bem e para podermos levar a vitória”, precisara o seleccionador na conferência de imprensa de antevisão do jogo, depois do primeiro e único treino realizado no Estádio Mbomdela.

Para levar de vencida a Eswatini, prometeu um Cabo Verde “forte” como equipa, com atenção defensiva e a demonstrar as “nossas qualidades ofensivas”.

“Temos jogadores com qualidades individuais inquestionáveis”, acrescentou, acreditando que a equipa vai marcar golos e vencer a partida.

A juntar a isto, o seleccionador nacional disse acreditar que o facto do jogo ser no relvado natural pode ser uma vantagem, uma vez que, conforme justificou, a maioria dos jogadores estão acostumado neste tipo de “tapete”.

“É normal que sintam muito mais a vontade, mas temos que nos adaptar, o mais rapidamente possível, ao Estádio Nacional, de modo a também estarmos em vantagem quando estamos a jogar em casa”, pontificou Bubista.

Neste particular , o capitão da selecção nacional advertiu que a relva natural está para as duas equipas e frisou que Cabo Verde tem equipa e qualidade suficiente para ganhar a Eswatini.

No confronto directo entre as duas selecções Cabo Verde está em vantagem com uma vitória ( 3-0) e dois empate (1-1 e 0-0) , nos jogos disputados em 2003 e de qualificação para o Mundial 2006.

Cabo Verde ocupa a segunda posição do grupo B de qualificação para o CAN’2023, com quatro pontos, que é liderado pelo Burkina Faso com nove pontos.

Eswatini com dois pontos e Togo com um, ocupam o terceiro e o quarto lugar, respectivamente.

No outro jogo do grupo, a selecção do Togo recebe a congénere da Burkina Faso no Estádio de Kégué, em Lomé, capital togolesa.

De acordo com o regulamento, qualificam-se para a fase final do CAN’2023, previsto para Janeiro de 2024 na Costa do Marfim, as duas primeiras equipas classificadas de cada grupo.

A fase final da edição 2023 do CAN vai ser disputada na Costa do Marfim e deve contar com a participação de 24 selecções africanas.

Cabo Verde vai tentar a sua quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões.

Lista dos convocados:

Guarda-redes: Vozinha (AS Trencin – Eslováquia), Ken Ramos (Mindelense – Cabo Verde) e Dylan Silva B SAD (Portugal)

Defesas: Ianique Tavares Stopira (Fehervar – Hungría), Diney Borges (FAR Rabat- (Marrocos), Steve Furtado (CSKA 1948 – Bulgaria), Pico Lopes (Shamrock Rovers – Irlanda), Ludovic Soares (Slavia Sofia – Bulgária), Willy Semedo (Al -Faisaly FC – Arábia Saudita), João Paulo Fernandes (Feirense -Portugal) e Ivanildo Fernandes (Vizela – Portugal)

Médios: Jamiro (San Jose – EUA), Kevin Pina (FK Krasnodar – Russia), Cuca (Casa Pia – Portugal), Telmo Arcanjo (Tondela – Portugal), Deroy Duarte (Fortuna Sittard – Países Baixos) e David Tavares (FC Famalicão – Portugal)

Avançados: Ryan Mendes (Al Nasr – Emirados Árabes Unidos), Garry Rodrigues (Olympiacos – Grécia), Bebé (Real Zaragoza – Espanha), Gilson Tavares (Benfica – B – Portugal), Bryan Teixeira (Sturm Graz – Austria), Duk (Aberdeen- Escócia) e Alessio da Cruz ( KV Mechelen – Belgica)