Cabo Verde em 133º lugar no ranking FIFA de Futebol Feminino

Cabo Verde consegue primeira classificação de sempre no ranking FIFA de Futebol Feminino anunciou, hoje, a Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF).

A selecção nacional de futebol feminino conseguiu, pela primeira vez, entrar no ranking da FIFA em Futebol Feminino. Segundo um comunicado de imprensa da FCF a equipa nacional está classificada na 133.ª posição a nível mundial, com 1088.27 pontos.

Cabo Verde está na quarta a nível da nossa zona UFOA A e no que respeita aos PALOP é a equipa com melhor classificação. Já a nível continental a equipa de futebol feminino é a 20ª classificada.

"Esta é uma boa notícia para o futebol feminino cabo-verdiano, para todas as mulheres do futebol cabo-verdiano, e neste dia da mulher cabo-verdiana" a FCF endereça "uma felicitação a todas as mulheres cabo-verdianas, em especial as que fizeram parte desta história. Com efeito, esta conquista deveu-se, sobretudo, pelo facto da FIFA ter reconhecido o Torneio UFOA A, realizado na ilha do Sal, como torneio oficial".

Para a selecionadora nacional, Silvéria Nédio, citada pela FCF, este reconhecimento é uma "vitória de Cabo Verde, de todas as mulheres cabo-verdianas e também uma vitória da Federação Cabo-verdiana do Futebol por acreditar e apostar no desenvolvimento do futebol feminino".

Entre os países de língua portuguesa o Brasil tem a melhor classificação (9º), seguido de Portugal (21º). Depois de Cabo Verde, Angola está no 143º lugar, Timor Leste está na posição 153, a Guiné-Bissau na 172ª posição, Moçambique está na posição seguinte (173º).

O ranking da FIFA de futebol feminino é liderados pelos EUA com 2091.38 pontos, seguida pela Alemanha com 2068.12 pontos e pela Suécia com 2064.67. No total 188 equipas fazem parte deste ranking da FIFA.