Selecção Nacional já está na África do Sul

Tubarões azuis chegaram ao início da tarde de sábado, depois de uma viagem de nove horas.

Depois do empate a zero com Eswatini, na sexta-feira, as duas selecções voltam a encontrar-se na próxima terça (dia 28), na África do Sul, no Estádio Nelspruit Mbombela, às 15h00 locais (12h00 em Cabo Verde).

Jovane Cabral não seguiu viagem com a seleção uma vez que se lesionou, no jogo anterior, tendo sido dispensado.

Informação da Federação refere que a seleção realiza, este domingo, o primeiro de dois treinos, no Mbombela, na África do Sul, às 15h00 locais (12h00 em CV) no Rugby Park.

Os Tubarões Azuis continuam na segunda posição do grupo B de qualificação para o CAN’2023, agora com quatro pontos, enquanto Eswatini passa a somar dois pontos. O grupo é liderado pelo Burkina Faso com 9 pontos.

A fase final da edição 2023 do CAN vai ser disputada na Costa do Marfim e deve contar com a participação de 24 selecções africanas.

Cabo Verde tenta a quarta participação numa fase final do CAN, depois das presenças em 2013, na África do Sul, 2015, na Guiné Equatorial e em 2021 nos Camarões.