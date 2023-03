Cabo Verde vai defender o título no Campeonato Africano de Xadrez da Zona 4.2 na Costa de Marfim

O mestre internacional Mariano Ortega vai defender o título de Campeão Africano de Xadrez da Zona 4.2, de 24 de Março a 02 de Abril, na Costa do Marfim, integrando a comitiva cabo-verdiana composta por três elementos.

Integram ainda a delegação cabo-verdiana, a jogadora Célia Guevara, campeã nacional e candidata a mestre e o árbitro internacional Francisco Carapinha.

De acordo com informações avançadas à Inforpress pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez, o mestre internacional e actual campeão nacional, Mariano Ortega, vai defender o título, conquistado o ano passado em Lomé (Togo) e parte para este “Open” como um dos jogadores mais fortes do torneio, pois actualmente é nono no “ranking” internacional em África.

Por sua vez, Célia Rodriguez Guevara, candidata a mestre feminina e campeã nacional feminina, fará a estreia inédita de Cabo Verde na secção feminina desta competição africana.

O presidente da Federação Cabo-verdiana de Xadrez, Francisco Carapinha, árbitro internacional, integra a equipa de arbitragem, tendo sido nomeado pelo presidente da Confederação Africana de Xadrez.

“É provável que venha a ser o ‘deputy chief arbiter’ da competição. Depois de em 2019, em S. Tomé e Príncipe, ter arbitrado o zonal de equipas sub-16, é um regresso à arbitragem de competições africanas”, refere a nota da FCX.

O Campeonato Africano da Zona 4.2, que vai decorrer na cidade marfinense de Dimbroko,é uma competição que integra o calendário oficial da Confederação Africana de Xadrez (ACC).