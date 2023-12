​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana temos algumas sugestões como inauguração de galeria de arte, Morna Fest, lançamento de álbum, stand up comedy e espectáculo de dança.

Sexta-feira

- Concerto pelos Direitos Humanos, na Pracinha Escola Grande, no Plateau, às 18h30.

- Inauguração da Galeria de Artes – Viagem Nas Tintas, de Joaquim Semedo, em Palmarejo, na Praia, às 19h00.

- Show de Mirri Lobo, no Palha Verde, na ilha do Sal, às 20h00.

- Karaoke Night Party, no espaço Afreecana, em Assomada, às 20h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre e Mário Gambôa, no Alkimist, na Praia, às 20h00.

- 10ª Edição do Morna Fest no Fogo, no Presídio, em São Filipe, às 21h00.

- Música ao vivo com Nataniel Simas, Caluca Tavares, Adão Brito e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Apresentação da peça de teatro “Ninguém” interpretada pelo actor português António Capelo, da Cia. Teatro do Bolhão, no Centro Cultural Português da Praia, às 21h00.





Sábado

- 2ª Edição do “Batuco Fincado na Tereru – Maior tereru di Batuku do Mundo”, na Assomada, às 10h00.

- Stand Up “Combo Comedy Night” com Cristiam Andrade e Ricardo Fidalga, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.

- Espectáculo de dança “O Rei do Show”, na Assembleia Nacional, na Praia, às 19h00.

- Concurso Hip Hop- Rito (1ª meia-final), no Mercado Municipal de Chão Bom, em Tarrafal de Santiago, às 20h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Katy Dias e Banda, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Lançamento do álbum “Mocinho” de Loony Johnson, no Tchida Produções, na ilha do Sal, às 23h00.





Domingo

- Apresentação da peça de teatro “Peles” da Associação de peixeiras do Mindelo, no Centro Cultural do Mindelo, às 19h00.

- 10ª Edição do Morna Fest na Brava, na Praça Vila Nova Sintra, às 19h00.

- IX Edição do Morna Jovem, na Vila da Palmeira, na ilha do Sal, às 20h00.

- Música ao vivo com Leroy Pinto, no Alkimist, na Praia, às 20h00.