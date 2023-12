​Batchart, Elly Paris e Maya no "Concerto pelos Direitos Humanos"

Batchart, Elly Paris e Maya, são os artistas que vão actuar no "Concerto pelos Direitos Humanos", que acontece esta sexta-feira, 08, na Pracinha da Escola Grande, na Cidade da Praia.

Além da actuação desses artistas, o evento terá dança com o grupo Mon na Roda, teatro com Nereida Delgado e slammer com Bruno Sanchez. O concerto acontece no âmbito do fim da campanha 16 Dias de Activismo, e da celebração dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Segundo uma nota das Nações Unidas em Cabo Verde, esses artistas têm sido porta-vozes de causas sociais, utilizando a arte como veículo de comunicação, e que irão unir as suas vozes e ampliar as nossas mensagens pelo dos direitos humanos de todos e todas independentemente da sua raça, cor, religião, sexo, língua, orientação sexual, opção política e ideológica ou outra.

“O concerto representa um marco nas iniciativas de advocacia realizadas pelas Nações Unidas e seus parceiros, que anualmente se transformam numa plataforma para alertar sobre os efeitos nocivos das violações dos direitos humanos a nível individual, familiar, social e global”, frisa.

A mesma fonte frisou que o concerto também visa mobilizar a sociedade para a promoção de uma cultura de paz, solidariedade e tolerância. “O evento deste ano é especialmente significativo, pois celebra os 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adoptada pela Assembleia Geral da ONU em 1948, e é um documento marcante na história dos direitos humanos”.

Organizado pelas Nações Unidas em Cabo Verde em colaboração com a União Europeia, a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e Cidadania (CNDHC), e outros parceiros nacionais, este evento foca-se na luta contra a violência dirigida a mulheres e meninas, bem como na defesa dos direitos humanos das Pessoas com Deficiência e LGBTQIA+.