​Praia recebe 1º Encontro Nacional de Artes Visuais - Pintura e Escultura

A Cidade da Praia recebe esta quinta e sexta-feira, o 1º Encontro Nacional de Artes Visuais – Pintura e Escultura, um evento que reúne 21 artistas seleccionados no âmbito do Edital Artes Plásticas – Pinturas e Esculturas.

O encontro é o culminar do Edital de Artes Plásticas – Pintura e Escultura, lançado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, no passado mês de Outubro.

O evento arranca hoje, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, e será presidido pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

No encontro estarão 21 artistas seleccionados, sendo cinco da ilha de São Vicente, um da ilha de Santo Antão e 15 da ilha de Santiago.

A directora geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro explicou que o encontro será de conversa para se discutir o estado das artes visuais em Cabo Verde, focado em artes plásticas e na escultura.

“Vamos ter uma conversa com o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente sobre o estado das artes visuais, quais as obras que fazem parte da colecção das obras permanentes do Governo, porquê que todos os artistas não fazem parte desta colecção”, destaca.

Além da exposição, conforme disse, haverá conversas abertas com os amantes da arte plástica e da escultura para se perceber do processo da criação de uma obra.