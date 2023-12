​10ª Edição de Morna Fest na ilha do Fogo adiada para sexta-feira

A 10ª edição do Morna Fest na ilha do Fogo que estava prevista para acontecer esta quinta-feira, 07, foi adiada para sexta-feira, 08, por questões de transporte. Na ilha Brava, o espectáculo vai acontecer no domingo, 10, em vez de sábado, 09, como estava agendado.

O sócio gerente da empresa Boa Música, Júlio do Rosário, organizador do evento explicou que o adiamento do Morna Fest na ilha do Fogo e na ilha Brava é por questões de transporte.

“Temos pessoal que só consegue chegar à ilha do Fogo hoje, na quinta-feira, então não podem actuar hoje, por isso adiamos o evento para amanhã, sexta-feira”, indica.

Segundo Júlio do Rosário, adiaram também o evento na Brava, porque o transporte de barco para a ilha das Flores é no sábado e não na sexta-feira, como habitualmente.

“Quando fizemos toda a planificação do evento, a ligação entre Fogo e Brava era na sexta-feira, só que agora mudaram para sábado, então no horário de chegamos à ilha Brava não conseguimos realizar o espectáculo, por isso tivemos que adiar para domingo”, informa.

O promotor musical garantiu que os cartazes para as duas ilhas vão manter, só há alteração do dia do espectáculo. “Na ilha do Fogo o espectáculo era quinta-feira, passou para sexta-feira, e na Brava era sábado, passou para domingo”.

Em relação ao Morna Fest na ilha de São Nicolau disse que foi um sucesso. “O Polivalente da Chanzinha estava completamente lotado e as pessoas gostaram mesmo do espectáculo”.

De lembrar que na ilha do Fogo, vai actuar no Morna Fest artistas como Assol Garcia, Solange Cesarovna, Maria de Barros, Yacine Rosa, Arlindo Rodrigues, Mário Martas e Dudu Araújo.

Na ilha Brava contará com actuação de Assol Garcia, Solange Cesarovna, Maria de Barros, Rosa Borges, Yacine Rosa, Arlindo Rodrigues, Mário Marta e Dudu Araújo.

Na Cidade da Praia, o Morna Fest chegará no dia 15 de Dezembro, com actuação de Assol Garcia, Maria de Barros, Ineida Moniz, Mário Marta, Zeca di Nha Reinalda, Dudu Araújo, Tiolino e Jorge Sena.

A ilha de São Vicente receberá o Morna Fest no dia 16 de Dezembro, com actuação de Assol Garcia, Maria de Barros, Mário Marta, Sandra Horta, Zeca di Nha Reinalda, Dudu Araújo, Tiolino e Jorge Sena.

Júlio do Rosário frisou que nesta edição o músico Humbertona será homenageado em todos os concelhos onde acontece o Morna Fest.