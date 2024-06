​Joaquim Semedo inauguração Galeria de Arte na Cidade da Praia

O artista plástico Joaquim Semedo inaugura nesta sexta-feira, 08, na Cidade da Praia, a sua Galeria de Artes – Viagem Nas Tintas. A inauguração será às 19h00, no bairro do Palmarejo.

A Galeria de Artes – Viagem Nas Tintas, segundo o artista plástico, será um lugar de promoção da arte nacional, assim como um espaço de ensino para quem tiver interesse em aprender arte plástica.

É pela primeira vez que o mentor do projecto “Viagens nas Tintas”, tem um espaço onde os amantes da arte podem apreciar o seu talento.

Natural de São Lourenço dos Órgãos, interior de Santiago, Joaquim Freire Semedo começou a pintar aos 19 anos e dois anos depois rumou a Portugal, onde frequentou o polo de Guimarães da Escola Superior Artística do Porto.

Por dificuldades financeiras, não concluiu a licenciatura, mas teve oportunidade de adquirir mais experiência e aptidões técnicas.

Após cinco anos de vivências em Portugal, Joaquim Semedo regressou a Cabo Verde e à sua terra natal, onde reside e mantém o atelier, passando a dedicar-se por inteiro à pintura, vendendo já centenas de telas no país e no estrangeiro.

O artista plástico tem criador impressionista da realidade cabo-verdiana, apresentou uma sensibilidade e um entendimento diferenciado do mundo à sua volta.

Desde muito que o artista tem presenteado a Cidade da Praia e outros concelhos do país, com as pinturas de murais, retratando a realidade vivida no arquipélago.