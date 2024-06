​Jassira Monteiro diz que é com orgulho que Santa Catarina recebe 2º Encontro Nacional do Batuco

A presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jassira Monteiro, fez esta afirmação numa conferência de imprensa realizada esta quarta-feira, 06, na Cidade da Praia, pelo Ministério da Cultura, Artes e das Indústrias Criativas, sobre a 2ª edição do “Batuco Fincado na Tereru – Maior tereru di Batuku do Mundo”.

A cidade de Assomada recebe este sábado, 09, a 2ª edição de “Batuco Fincado na Tereru – Maior tereru di Batuku do Mundo”, um evento realizado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas no quadro da política de incentivo às economias criativas, através de realização de actividades culturais e de turismo alternativo.

Segundo a presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, Jassira Monteiro, é com muito orgulho que o município recebe, pela segunda vez, este Encontro Nacional de Batuco. “Para nós é motivo de orgulho, o nosso batuco e as nossas batucadeiras são motivo de orgulho, Santa Catarina é o celeiro do batuco”.

Jassira Monteiro afirmou que Santa Catarina de Santiago tem maior número de grupos de batuco a participar no evento, por isso acha justo e natural que o concelho receba o “Batuco Fincado na Tereru – Maior tereru di Batuku do Mundo”.

“Vamos ter 16 grupos de batuco a participar no evento que começa a partir das 09h00 e vai até 18h00. Temos razões para ter um dia preenchido e convidar as pessoas dos outros municípios a visitar o nosso município, a partilhar e a aprenderem também um pouco sobre a história do batuco e das tradições da ilha de Santiago como a tabanca e finason”, indica.

A presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina de Santiago confirmou que estão reunidas todas as condições para o arranque do evento, que estará à altura das batucadeiras de Cabo Verde e de Santa Catarina.

“Valorizamos o nosso batuco, pois há menos de um mês lançamos o CD/DVD do projecto Batuco de Santa Catarina, que tem tido uma boa aceitação no país e na diáspora”, realça.

A directora geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro, avança que este ano vão contar com muito mais pessoas a participar no evento. No ano passado, a primeira edição foi feita a título experimental, para ver como é que se podia realizar o evento, e este ano é título de afirmação, daí que vamos estar novamente em Assomada, um município que terá mais grupos no evento”.

Vandrea Monteiro disse que estar muito confiante de que será um dia muito lindo e de muita partilha.

A 2ª edição do “Batuco Fincado na Tereru – Maior tereru di Batuku do Mundo”, terá cerca de 600 batucadeiras de todos os municípios da ilha de Santiago e do Maio.