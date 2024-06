Tarrafal: Festival "Nhu Santo Amaro 2024" marcado para os dias 12 e 13 de Janeiro

O festival de música “Nhu Santo Amaro 2024″, destaque das festividades do santo padroeiro Santo Amaro Abade, assinalado a 15 de Janeiro, vai decorrer nos dias 12 e 13 do mesmo mês, na Orla Marítima de Ponta d’Atum.

Conforme informações avançadas pela Câmara Municipal do Tarrafal, no interior de Santiago, este ano o certame musical vai ser organizado pela própria, numa produção da Residencial Santo Maro e LJEventos.

Dynamo, Lisandro Cuxi e Ferro Gaita são alguns dos nomes já revelados e que vão estar em cartaz no Festival “Nhu Santo Amaro 2024”.

Na edição anterior, orçado em 12 mil contos, actuaram Franco Tarrafal, Kultura Speranza, Fidjus de Bibinha Cabral e Nascente Nha Rubera (dança), Janice Cabral, Erica Oliveira, Jocy, Herman Macedo, Projecto Bensu, Tati, Nelson Krist & Vay, Bulimundo, Mural Valente, Omega, Beto Dias, Suzana Lubrano, Grace Évora, Ruben Otu Level, Djy Indiferente, Leo Pereira e Chando Graciosa.

E ainda Buguin Martins, Lito Belo Freire, CESF, Soraia Ramos, Ferro Gaita, Fidjus de Santo Amaro, Delta Cultura, Maruca, Vindo Bodona, Otílio di Mena, Lippe Monteiro, Varela Bodinho, SOS Mucci, Josslyn, Loreta, MC Acondize, Herdeiros de Codé di Dona, Tony Fika e Garry.

A animação musical nos dois dias do certame, que teve entrada paga a 500 escudos, e que juntou no palco vários ritmos como o “cotxi pó”, batuco, rap, hip hop, funaná, kizomba, entre outros, esteve a cargo dos Deejay (DJ) Drama, Willy, Flávio, Chandinho, e apresentação do MC Dany, DJ Pensador e Gael.