​Boa Vista recebe busto em homenagem a Maria Barba

A ilha da Boa Vista recebe nesta quarta-feira, 06, o busto em homenagem à cantadeira Maria Barba. O busto será instalado na Povoação Velha.

O busto está enquadrado num projecto criado pelo Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, desde a legislatura anterior (2016/2020), como forma de elevar figuras e personalidades incontornáveis da nossa cultura. O projecto tem sido levado a cabo em parceria com as câmaras municipais locais.

O descerramento da placa será efectuado pelo MCIC, o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, Cláudio Mendonça e um representante da família de Maria Barba.

Segundo uma nota do Ministério da Cultura, o busto em homenagem a Maria Barba, foi feito no âmbito da implementação do projecto de salvaguarda da morna, enquadrado num programa delineado para elevar e divulgar os grandes nomes ligados a este género musical tradicional de Cabo Verde, “música rainha di nós terra”, reconhecida como Património Imaterial da Humanidade, pela Unesco, em Dezembro de 2019.

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, vai presidir o ato de entrega do busto em homenagem à cantadeira, Maria Barba.

Na agenda da sua visita à ilha das Dunas, Abraão Vicente reúne-se com o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista.

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas fará entrega ao grupo de teatro, Nova Casa, a Medalha de Mérito Cultural 2º Grau, atribuído no âmbito da celebração do Dia Nacional da Cultura e das Comunidades, este ano celebrado sob o lema “Somos Cultura”.