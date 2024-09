​8ª Edição do Festival Grito Rock Praia agendado para Março de 2024

O Festival Internacional Grito Rock Praia estará de volta em 2024, trazendo a energia pulsante da música alternativa para a Cidade da Praia. O anúncio foi feito esta segunda-feira, 04, pela produtora ARTiCUL CJ, organizadora do evento.

Segundo a mesma fonte, o ponto alto desta edição do Grito Rock Praia 2024 terá lugar no dia 23 de Março, na Pracinha Escola Grande no Plateau, com a realização do Festival de Música Alternativa com a participação de bandas nacionais e estrangeiras.

A produtora do evento destacou que tem trabalhado incansavelmente nos bastidores, para garantir que o festival retorna com toda a sua glória anterior. “A equipa tem estado em contacto com parceiros, bandas e artistas para garantir uma programação rica e diversificada”.

À semelhança das edições anteriores, a organização avançou que o festival de 2024 vai homenagear uma personalidade que tem dado o seu contributo para a música em Cabo Verde e, também, estará aliada a uma causa ambiental, sem avançar o nome do galardoado.

O Grito Rock Praia teve a sua primeira edição em 2013, "colocando Cabo Verde e África na rota deste festival Internacional de música alternativa, nascido no Brasil. Desde então, tornou-se um marco cultural, promovendo a diversidade musical e celebrando a rica herança artística de diferentes origens e é considerado um espaço de partilha de experiências e troca de conhecimentos entre produtores, músicos, artistas, criadores, pensadores de Cabo Verde e do mundo".

Durante as sete edições anteriores, a organização indicou que já passaram pelo palco do Grito Rock Praia mais de 50 bandas de músicas alternativas, entre nacionais e de outros países como Portugal, Brasil, Angola, Espanha/Canárias, Alemanha, Equador e Marrocos.