​Jornalista Simão Rodrigues apresenta exposição "Expo Dois em Um” na Cidade da Praia

O jornalista da Agência Cabo-verdiana de Notícias (Inforpress), Simão Rodrigues inaugura, esta sexta-feira, 01 de Dezembro, na Cidade da Praia a sua primeira exposição de fotojornalismo intitulada “Expo Dois em Um”.

A exposição que realiza em parceria com o seu irmão coleccionador de discos antigos, Djú Rodrigues, visa assinalar os seus 35 anos de carreira.

Nesta exposição estarão 45 quadros que retratam as imagens inéditas nunca antes publicadas pelo autor e será possível auscultar sons de gira-discos envolvendo centenas de discos vinis, de artistas e grupos nacionais e estrangeiros enquanto se visita a exposição.

A exposição ficará patente ao público até a próxima sexta-feira, 8, no salão do munícipe nos Paços do Concelho da Praia. A inauguração da exposição está agendada para as 17 horas desta sexta-feira, 01 de Dezembro, e a cerimónia será presidida pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho.

“Sempre ligado à imprensa escrita, com passagem por todos os jornais editados dos finais do ano 80 até à presente conjuntura - Voz Di Povo, Novo Jornal Cabo Verde, Jornal Horizonte, Tribuna, Asemana, A Nação, Expresso das ilhas de entre outros, para além de ter editado várias revistas e brochuras, institucionais e particulares, Simão Rodrigues decidiu assinalar o 35º aniversário da sua carreira jornalística com a realização desta Exposição de 'Fotojornalismo e Disco Vinil'”, conforme uma nota enviada.

De salientar que enquanto profissional de comunicação social Simão Rodrigues sempre dedicou a arte de fotografar paralelamente à escrita dos textos, uma vez que adquiriu a paixão pelas lentes nas suas vastas saídas com fotógrafos de referência da imprensa cabo-verdiana como Jorge Lima, José Maria Borges, Mário Évora e José Maria Pires, popularmente conhecido por Zé de Béba.