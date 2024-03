​Praia acolhe Encontro Nacional de Artes Plásticas – Pintura e Escultura

A Cidade da Praia acolhe nos dias 7 e 8 de Dezembro, o Encontro Nacional de Artes Plásticas – Pintura e Escultura. Realizado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através da Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas, o encontro resulta do Edital de Artes Plásticas – Pintura e Escultura lançado pelo MCIC durante este mês de Outubro.

A apresentação do encontro foi feita pela diretora Geral das Artes e das Indústrias Criativas, Vandrea Monteiro, numa conferência de imprensa.

Segundo Vandrea Monteiro este é o primeiro lançamento daquilo que é o objectivo do Ministério da Cultura de criar novas ideias à volta dos editais que lançam de forma a ter o maior engajamento dos artistas.

“Queremos perceber como é que podemos ir para além da atribuição do apoio financeiro, porque o encontro não será só conversa, mas é perceber qual é o futuro para as artes. Como é que o Ministério da Cultura pode estar mais perto dos próprios artistas, o quê que se pode criar e a nova geração também ter acesso a arte. Qual é o futuro, o que se espera para os que começam agora, os amantes e os vive da arte”, frisa.

A diretora Geral das Artes e das Indústrias Criativas lembrou que todos os anos são abertos os editais públicos. "O Ministério da Cultura tem alargado a sua visão à volta daquilo que são os editais. Tivemos em 2022, o edital de resgate e promoção da música tradicional, vamos nos adaptando, os encontros e os editais dão-nos também essa experiência de perceber como é que podemos fazer mais e diferente”.

O encontro, que vai acontecer no Palácio da Cultura Ildo Lobo, contará com a participação de 21 artistas, sendo que a maioria é de artes plásticas e três de escultura. A abertura será feita com a exposição colectiva dos 21 artistas. “A exposição ficará patente ao público, ainda não temos data de quando é que será o encerramento, teremos música, criação de uma obra colectiva”.

“No dia 8, teremos SOS Arte, com os alunos da Escola SOS no encontro de pintura. No mesmo dia à tarde teremos pintura terapêutica com idosos do bairro de São Pedro, ou seja, vamos ter aqui uma mistura e um casamento perfeito a volta de arte e conversa aberta e o corpo como a primeira arte”, explica.

Além da exposição, conforme disse, haverá conversas abertas com os amantes da arte plástica e escultura para se perceber como é que foi o processo da criação até o culminar da obra que foi exposta.

“Vamos ter a Cabo Verde Digital neste papel de casar esta influência da tecnologia, inteligência artificial na criação de artes, o que tira de certa forma o palco aos artistas e comunicação social nessa fala”, indica.

Para Vandrea Monteiro, será um evento grande com participação de artistas, crianças e idosos.