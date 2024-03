Emanuel Ribeiro é o vencedor do Prémio Literário BAICV-ACL

O livro “Um jeito obcecado de amar, que só se tem cercado pelo mar”, de Emanuel Ribeiro, natural da Ilha de São Vicente, é o vencedor do Prémio literário BAICV-ACL. O anúncio foi feito na segunda-feira, 27, numa conferência de imprensa, na Cidade da Praia.

O autor receberá o prémio monetário de cerca de um milhão de escudos.

Na referida conferência de imprensa estiveram presente a Comissão Executiva do BAICV, representada pela Administradora Executiva Carla Monteiro do Rosário, membros do júri, o Administrador Não Executivo Manuel Frederico (que fez parte do júri), a professora Augusta Évora (presidente do júri), e o Presidente da Academia Cabo-verdiana de Letras, Daniel Medina.

O Prémio Literário BAICV-ACL, que contou com o alto patrocínio do Banco BAI Cabo Verde, é o compromisso do banco para com a cultura e, em específico, a literatura cabo-verdiana.

Lançado no ano passado, o prémio é destinado aos escritores cabo-verdianos, independentemente de onde vivem, e pretende homenagear a boa escrita cabo-verdiana, aqueles que se dedicam a escrita há muitos anos, ou então recentemente, desde que a escrita seja uma escrita apurada, uma escrita com maturidade e uma escrita que é capaz de projectar Cabo Verde cada vez mais