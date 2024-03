​June Freedom acaba de lançar novo álbum “7 SEAS”

O artista afropop alternativo June Freedom acaba de lançar, nas plataformas digitais, o seu mais novo álbum “7 SEAS”. Com este lançamento, o artista tem agendado um tour em Janeiro de 2024, pela Europa.

O artista estará em Portugal, em Fevereiro de 2024, para concertos em Lisboa e no Porto. Recentemente esteve em Portugal, com uma participação especial no concerto de Kriol Kings (Nelson Freitas & Djodje), a 8 de Abril de 2023, no Campo Pequeno, em Lisboa.

Nascido nos Estados Unidos e com raízes cabo-verdianas, o músico prepara este trabalho com o selo da Empire, editora com quem assinou recentemente.

A editora promete uma revolução sonora com este álbum de June Freedom. “Preparem-se para um momento sísmico que promete incendiar o cenário musical global com a estrela da fusão afro, June Freedom”.

Conforme a mesma fonte, hoje em dia, June Freedom já não é apenas um nome. É um fenómeno que ecoa nos corredores dos principais meios de comunicação, incluindo Rolling Stone, Billboard, Audiomack e Time Out.

Nascido no coração pulsante de Boston e criado nos ritmos vibrantes de Cabo Verde, o talento artístico e visionário sonoro de June Freedom acumulou impressionantes 1,6 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify.

A sua trajetória de sucesso atinge novos patamares, coroados pela sua capa digital no Tidal Rising, solidificando a sua posição como uma força a ser reconhecida no cenário internacional. Recém-saído da tournée americana da estrela global Tiwa Savage, June Freedom está preparado para conquistar o mundo.

Álbum

Conforme a editora, o álbum é um clássico inovador em formação, que faz uma fusão magistral de alta estima da moda e espírito rebelde que promete ressoar globalmente, transcendendo géneros e cativando os corações dos entusiastas da música em todo o mundo.

“É uma declaração de liberdade artística e um apelo para abraçar a riqueza da diversidade cultural com a sua mistura inerente de formas musicais americanas e afro-latinas. Neste disco, June Freedom liberta-se das restrições da indústria, fundindo Alt-Pop, Worldbeat, Zouk/Kizomba, R&B e Afro-soul, ao mesmo tempo que extrai notas influentes e inspiração da sua herança cabo-verdiana”, indica.

A mesma fonte acrescentou que mergulhando nas profundezas sonoras de “7 SEAS”, June Freedom colaborou com uma linha excepcional de produtores, cada um maestro por direito próprio, daqueles que já trabalharam com as maiores estrelas da música a nível mundial.

Música global

A editora frisou que o modo desinibido e inovador como o artista canta realça a mistura cultural que tem absorvido ao longo dos anos. Nascido em Boston, viveu na Ilha do Fogo a maior parte da sua juventude, momento que o próprio define como uma experiência incomparável de amadurecimento, entre a natural comunhão com a natureza e o vigor que advém de viver numa ilha vulcânica.

June é então um artista multicultural e multilingue – cantando em inglês, português, espanhol e crioulo. June emergiu em 2021 como o principal artista inovador do ano em Cabo Verde. A fusão única de sons mundanos de June levou-o ao sucesso com o seu primeiro álbum “Anchor Baby”.

O conjunto da obra foi aclamado pela crítica e evocado pelos cabo-verdianos, em todo o mundo, como um clássico inegável em formação. Ganhar dois Cabo Verde Music Awards na 11ª edição da cerimónia anual exemplificou ainda mais este sentimento intemporal.

June Freedom já conquistou mais de 1,5 milhões de ouvintes mensais do Spotify e mais de 100 milhões de streams em todas as plataformas, um feito que actualmente a marca como artista cabo-verdiano mais ouvido em 2023.

Para a editora, o público de June está a expandir-se sobretudo na Europa e nas Américas. A faixa de destaque “YSL” continua a ser amplificada pelas playlists algorítmicas do Spotify, diversificando amplamente a sua base de fãs nas culturas inglesa, latina e francesa.