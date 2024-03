​Documentário “Cesária Évora” estreia hoje nos cinemas em França

O documentário “Cesária Évora”, sobre a cantora cabo-verdiana, estreia nos cinemas franceses esta quarta-feira, 29. Realizado por Ana Sofia Fonseca e produzido pela Carrossel Produções, o filme estará disponível em todo o país com o título “Cesária Évora: La Diva Aux Pieds Nus”, estando a distribuição a cargo da Epicentre Films.

Segundo uma nota da Carrossel Produções, a estreia em França tem um significado especial, pois foi onde a lendária cantora alcançou o sucesso que a levou aos quatro cantos do mundo. Com milhares de discos vendidos, Cesária Évora foi reconhecida com um Grammy e agraciada, em França, com a Ordem de Cavaleiro da Legião de Honra, a mais alta condecoração atribuída a um civil.

O documentário sobre a vida e a obra da “Diva dos Pés Descalços” tem tido um percurso notável. Foi distinguido com o Prémio Sophia “Melhor Longa-Metragem Documental”, atribuído pela Academia Portuguesa de Cinema.

Recebeu também, entre outros, o Prémio do Público no Festival de Cinema de Valenciennes (França); o Prémio do Público no Festival Indie Lisboa; o Prémio do Público no Festival Caminhos do Cinema Português e uma menção honrosa no Festival Internacional de Cinema de Cracóvia.

Com estreia mundial no prestigiado South by Southwest (SXSW), nos Estados Unidos, o filme integrou a selecção oficial de mais de 60 festivais, incluindo, IDFA, Sheffield, Jeon Ju e Doc NYC.

Em Portugal, com distribuição da Alambique, “Cesária Évora” foi o documentário mais visto nos cinemas em 2022. Em Dezembro de 2022, foi exibido em Cabo Verde. E, este verão, estreou nas salas de cinema dos Países Baixos.

O filme foi realizado entre Portugal e Cabo Verde. A edição de imagem é de Cláudia Rita Oliveira e a direcção de fotografia de Vasco Viana.