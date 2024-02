​Djam Neguin lança single “Bom Feelin”

O artista cabo-verdiano Djam Neguin que actuou recentemente no Festival Dias da Dança no Porto (Portugal), acaba de lançar o seu terceiro single “Bom Feelin” do EP “Autofagias”, que explora a estética Afrofuturista. O single já está disponível em todas as plataformas digitais.

Segundo o artista, o tema foi escrito no contexto pós pandemia e também após um período de recuperação de uma depressão profunda que o artista passou em 2020. “Este single surgiu depois de um intercâmbio artístico em Nova Iorque e Hollywood, em Dezembro de 2022”. “Tal como a leitura evidente, é uma música sobre o reinício, sobre a importância de se conectar com as coisas que nos deixam vivos e positivos”, afirma. A música, conforme indicou, traz uma brisa de fusões, podendo se sentir um violino do gênero musical cabo-verdiano morna, e as influências dos ritmos afropop, afrobeat, que tem tomado a cena mundial. Cantado inteiramente em português, o “Bom Feelin” é uma canção que se conectará com todos os falantes deste idioma, e não só. O artista indicou que o lançamento do EP está previsto para Julho deste ano. E que depois do lançamento do EP, pretende fazer uma tournée de apresentação, mas ainda não tem datas acertadas.

