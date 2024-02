Sandra Horta actua nas comemorações do Dia da Língua Portuguesa em Olivença

A artista Sandra Horta actua esta sexta-feira, 05, nas celebrações do Dia Mundial da Língua Portuguesa, em evento organizado em conjunto entre a cidade de Olivença (Espanha) e a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA).

A actuação acontece a partir das 20:30 em Portugal, (18:30 em Cabo Verde) no Convento de São João de Deus e Castelo de Olivença, conforme a organização, que explica que a cidade espanhola decidiu comemorar, este ano, pela primeira vez, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, tendo em conta a importância da data.

“O facto da língua portuguesa ser das mais faladas no mundo, de milhares de oliventinos com ascendência portuguesa terem dupla nacionalidade, e de referências identitárias portuguesas estarem bem presentes no património imobiliário histórico, o município de Olivença entendeu promover (…), em parceria com a UCCLA, uma iniciativa com um vasto programa”, indicou a organização.

Entretanto, de acordo com a programação, o dia comemorativo tem na agenda alguns temas em debate, como “Narrativas da língua portuguesa”, com participações dos escritores moçambicano Mia Couto, angolano José Eduardo Agualusa e macaense João Morgado.

“O contributo da mulher para a valorização da língua portuguesa”, proferido pela escritora brasileira Márcia Souto, é outro tema em debate, num evento que terá ainda a actuação do músico são-tomense Tonecas Prazeres.

A sessão solene de abertura está marcada para as 11:30 (09:30 em Cabo Verde) e contará com intervenções do presidente da Câmara Municipal de Olivença, Manuel Andrade, do secretário-geral da UCCLA, Vítor Ramalho, e do embaixador da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), António da Nova.

A sessão de encerramento terá intervenção do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas.

A língua portuguesa é falada por mais de 260 milhões de pessoas nos cinco continentes (3,7% da população mundial), sendo língua oficial dos nove países-membros da CPLP (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau).

Além disso, é língua de trabalho ou oficial de um conjunto de organizações internacionais como a União Europeia, União Africana e o Mercosul (Mercado Comum do Sul).