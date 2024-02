​Tikai apresenta filme “Boita e Raboita des Mundo” nos EUA e Portugal

Produção já tinha sido apresentada em Cabo Verde e agora o mais novo filme da Tikai Produções e Eventos “Boita e Raboita des Mundo” já chegou aos Estados Unidos da América.

Numa nota enviada, João Pereira (Tikai) informou que nos Estados Unidos da América, o filme foi exibido em New Bedford, no dia 28 Abril, Pawtucket 29 de Abril e Brockton 30 de Abril e que a partir de 11 de Maio estará em Portugal para fazer a apresentação do seu o novo filme.

João Pereira indicou que com a presença dos membros do grupo teatral serão não só feitas apresentações do filme “Boita e Reboita des Mundo”, mas também actuações ao vivo da peça teatral “Filho Pródigo” para a comunidade cabo-verdiana residente em Portugal.

De referir que depois de uma paragem de cinco anos, Tikai e o seu grupo de teatro regressam com mais esta recente produção, “Boita e Raboita des Mundo”, gravado em São Salvador do Mundo, no interior de Santiago.

Conforme o actor, o novo filme, que homenageia o actor Gustavo da Moura, mais conhecido por Toty, membro do grupo de teatro Tikai, falecido em 2022, e que participou na peça original, apresentada em 2001, no Festival Mindelact, compara, de forma simples e cómica, a antiga sociedade cabo-verdiana e a actual, com a avaliação do “antes” e do “depois”, pondo na balança as dificuldades, os desafios existentes em cada época, mas também os valores, os exemplos, as conquistas, e as mudanças que ocorreram, umas boas, outras nem tanto.