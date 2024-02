​Bárbara Bandeira convidada especial da XII edição da gala dos CVMA

A cantora portuguesa Bárbara Bandeira é a primeira convidada especial da XII edição da Gala Cabo Verde Music Awards, que acontece no dia 3 de Junho, na ilha do Sal. Bárbara Bandeira é uma das intérpretes de maior sucesso da actual cena musical portuguesa.

Segundo a organização, o convite feito a Bárbara Bandeira, em estreia absoluta em Cabo Verde, cumpre o desígnio de fazer dos CVMA um palco da lusofonia procurando a cada ano ter artistas e ritmos representativos dos países de língua portuguesa.

Desde criança que a música foi o único caminho que Bárbara Bandeira quis trilhar. Estreou-se profissionalmente em Novembro de 2015 com o lançamento do primeiro single “Crazy” tendo bastado dois anos para, em 2017, ser distinguida com o Globo de Ouro para Revelação do Ano.

Em 2018 esteve entre os cinco artistas nomeados para o prémio Best Portuguese Act, dos MTV Europe Music Awards, que acabou por ganhar em 2022.

Também em 2022 venceu o prémio Vodafone Canção do Ano nos Prémios Play com o tema “Onde Vais”, tema em parceria com Carminho que tem mais de 13 milhões de visualizações no Youtube.

Em 2019 foi concorrente do formato Dança com as Estrelas, da TVI, estreando-se ainda no mundo da apresentação digital no programa LaBanda, na RTP.

Em Setembro do ano passado lançou a canção “Como Tu” em parceria com Ivandro que em apenas 4 dias atingiu o topo das músicas mais ouvidas das plataformas digitais Spotfy e Apple Music. O tema tem 16 milhões de visualizações no Youtube.

Depois de ter esgotado o Coliseu dos Recreios em 2021, a 28 de Outubro de 2023 Bárbara Bandeira tem estreia marcada numa das mais icónicas salas de Portugal, o Campo Pequeno.

Bárbara Bandeira foi também escolhida para actuar na primeira parte dos concertos da banda britânica Colplay em Portugal, consolidando cada vez mais o seu estatuto de estrela pop.