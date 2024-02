Portugal: Danny Spínola vai apresentar três novas obras para marcar 33 anos de carreira em edições

​O escritor e presidente da Sociedade Cabo-verdiana de Autores (SOCA), Daniel “Danny” Spínola, vai apresentar no mês de Maio, em Lisboa, três novas obras para marcar 33 anos de edições de obras e 33 anos de carreira.

A revelação foi feita hoje à Inforpress, em Lisboa, pelo também artista plástico, que veio a Portugal para apresentar o seu livro “Os delírios da cidade, no romance das ilhas”, que aconteceu no dia 27 de Abril, na Associação Caboverdeana de Lisboa (ACV).

“Agora vou fazer a apresentação de três novas obras que vão marcar 33 edições de obras e 33 anos de carreira em edições de obra, no mês de Maio, primeiro em Portugal, e depois em Cabo Verde”, revelou, sem avançar mais pormenores sobre o evento comemorativo.

Quanto à apresentação de “Os delírios da cidade, no romance das ilhas”, esteve a cargo da escritora portuguesa Lídia Praça e contou com as presenças, de entre outros, dos escritores cabo-verdianos José Luís Hopffer Almada e Carlota Barros.

“A apresentação correu de forma excelente e foi um momento especial”, recordou o autor, que teve a obra editada pela Editorial Novembro e regressa hoje à noite para Cabo Verde.

“Os delírios da cidade, no romance das ilhas”, de acordo com o escritor, tem 13 contos e cada um tem a sua particularidade, porque são contos que têm uma linha metafísica, que tem uma linha surrealista, uma linha do real e há contos que são um pouco fantásticos.

Entretanto, Danny Spínola garantiu que todos os contos falam do quotidiano de Cabo Verde, mas também do interior da vida e do mundo.