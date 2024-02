Bailarinos querem dança no sistema de ensino

Em Cabo Verde ensina-se vários estilos de dança. E nos últimos tempos têm surgido diversas escolas de dança, onde se ensina de tudo um pouco. Além da dança tradicional, ensina-se a contemporânea, o ballet clássico, hip hop e afrodance. Os bailarinos defendem que a dança deveria constar do sistema de ensino.

O bailarino do grupo de dança Raiz di Polon, Mano Preto, diz que em Cabo Verde se ensina de tudo um pouco, mas o enfoque é mais na dança dita estrangeira.

“Há muito pouco ensino de dança de cariz tradicional em Cabo Verde e na IV edição da Mostra de Dança que o Djam Neguin realizou no passado dia 8 de Abril, no Auditório Nacional, ficou isso bem claro”, lembrou Mano Preto, confirmando que dos vinte e tal grupos participantes, apenas o Raiz di Polon apresentou uma dança tradicional.

A companhia de dança Raiz di Polon com mais de 30 anos de existência conta com uma escola de dança, onde tem apostado na formação dos mais novos para dar continuidade àquilo que é a essência do colectivo.

Para o bailarino, a dança já deveria fazer parte do sistema de ensino, e que isso traria muitas vantagens tanto para os bailarinos, bem como para o país.

“A dança é uma das componentes fundamentais da nossa identidade. Só traria vantagens: mais saúde, mais valorização da nossa cultura, mais um bem cultural para fazer parte do produto turístico”, realça.

Mano Preto considera que o nosso sistema de ensino precisa de alguma reforma neste sentido. “Temos consciência de que o nosso sistema de ensino precisa de alguma reforma, e é urgente. E acima de tudo é para valorizar o que é nosso, o que nos vai no sangue e na alma”.

Na Escola Dança e Arte, criada em 2013, ensina-se vários estilos de dança nomeadamente a tradicional, contemporânea, hip hop, ginástica acrobática, yoga e karatê. A escola acolhe crianças dos 3 aos 15 anos.

De acordo com a directora artística da Escola de Dança e Arte, Gorreth Vaz, o Governo deve investir mais na dança, “como também nós como coreógrafos devemos fazer a nossa parte sem esperar pelo Estado. Temos que ser mais perseverantes e levar o projecto para frente para não deixar a dança morrer”.

Sistema de ensino

Para Gorreth Vaz seria bom que a dança fizesse parte do sistema de ensino, pelos benefícios que isso tem na vida das pessoas. “A dança no sistema de ensino é algo que deveria ser feito há muito, porque para além de trabalhar a concentração das crianças, a dança ajuda as crianças a expressarem melhor as suas emoções, aprendem a fazer os movimentos corporais e desenvolve a sua autoestima. A dança tem ainda vários outros benefícios”.

Os pais têm que pensar que só têm a ganhar quando põem seus filhos numa escola de dança. “O Governo deveria colocar a dança no nosso sistema de ensino, principalmente no ensino básico”, apela.

____________________________________________________________________________

Workshop

Workshops, palestras e espectáculos de dança são algumas das actividades que se têm feito para promover a dança no país. O projecto “Feestyle is the Future” tem-se dedicado ao ensino e à promoção das chamadas danças de rua, junto das crianças e dos jovens, na Cidade da Praia. O ‘Freestyle is the Future’ é um projecto de dinamização das danças urbanas 100 % nacionais, composto por aulas, workshops, espectáculos e battles.

A Associação Cultural Black Disobedience realizou no início deste mês, a IV edição da Mostra de Dança, um evento que contou com a participação de vários grupos de dança da Cidade da Praia.

No próximo dia 30 deste mês, a Escola Dança & Arte irá apresentar o espectáculo intitulado “Dança em Movimento”. O espectáculo acontece no âmbito do Dia Internacional da Dança, que se celebra a 29 de Abril.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1117 de 26 de Abril de 2023.