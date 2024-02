Portugal: Bienal de Lisboa – Arte Cristã arranca hoje com participação de artistas cabo-verdianos

​David Levy Lima, Edson Garcia, António Firmino, Hélder Cardoso, Miranda Brito, Tony Kaya Barbosa e Tutu Sousa são os artistas plásticos cabo-verdianos a participar na primeira Bienal de Lisboa – Arte Cristã, que será hoje inaugurada.

A participação de Cabo Verde na Bienal de Lisboa – Arte Cristã, que decorre de 29 de Maio e vai até Setembro, é da responsabilidade da Câmara Municipal da Praia, que participa como “Cidade Especial Convidada” e que traz, tanto artistas nacionais que estão em Cabo Verde como os que estão na diáspora.

A participação de Cabo Verde é representa 60 por cento (%) por artistas residentes no País e 40% artistas residentes na diáspora.

Em Fevereiro, o presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, tinha afirmado que esta bienal corresponde a uma exposição de pintura e que a capital cabo-verdiana quer “contribuir com artistas”.

De acordo com a organização, ao longo de vários meses, até Setembro, a primeira Bienal de Arte Cristã em Lisboa vai exibir “a criatividade de 70 artistas nacionais e internacionais de 19 países”.

As obras em exposição vão estar distribuídas por vários locais de Lisboa, como são o caso do Convento da Graça, Igreja do Castelo de São Jorge, Igreja da Madalena e Museu de Santo António.

Com a curadoria do artista português Santiago Belaqcua, o evento irá contemplar, também, várias iniciativas ao longo desses meses, como concertos musicais de diversos estilos, com o objectivo de “valorizar todo o património religioso através da criatividade artística de todos os artistas em exibição, nos mais diversos temas e figuras da história cristã”.

A inauguração da primeira Bienal de Lisboa – Arte Cristã está marcada para às 16:00 (14:00 em Cabo Verde), na Igreja da Graça, na capital de Portugal.