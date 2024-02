José Maria Neves lança primeiro volume do seu mandato “No ofício do Bem Comum”

O Presidente da República, José Maria Neves, apresenta este sábado, 29, o primeiro volume do seu mandato intitulado “No ofício do Bem Comum”. A apresentação do livro, que acontece às 17:00 horas, em sessão a decorrer no Salão Beijing do Palácio do Presidência da República, no Platô, estará a cargo de Edson Medina.

Segundo nota da Presidência da República, trata-se da recolha, de forma sistematizada, dos pronunciamentos oficiais de José Maria Neves desde a investidura no cargo, em Novembro de 2021, e durante todo o exercício do primeiro ano de mandato, à luz dos compromissos firmados com os cabo-verdianos, residentes e na vasta diáspora, e todos os que escolheram Cabo Verde para viver. “Mais do que o repositório das reflexões e tomadas de posição do Mais Alto Magistrado da Nação sobre um leque variado de temáticas caras para a vida do país, a obra oferece uma oportunidade singular para se manter vivo, junto dos leitores e da sociedade em geral, o diálogo necessário e profícuo para construção de pontes de entendimento sobre matérias de atualidade e relevância nacional”, lê-se na nota. A mesma fonte indica que o primeiro volume de 300 páginas traz o olhar do Chefe de Estado e as suas exortações visando, entre muitas outras, questões relativas às demandas da pobreza e assimetrias sociais e regionais, o desenvolvimento do poder local. “Às nódoas que constituem a Violência Baseada no Género e Violação Sexual de Crianças, melhorias nos sectores da saúde, da educação e da justiça, o reforço das relações diplomáticas e cooperação internacional, além da valorização da língua cabo-verdiana e participação das comunidades emigradas nesta grande Nação Global, enquadra-se, também, no que é já tradição nacional das publicações presidenciais” acrescenta a Presidência da República. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1117 de 26 de Abril de 2023.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.