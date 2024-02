Escola de Dança e Arte realiza espectáculo “Dança em Movimento”

A Escola de Dança e Arte realiza no domingo, 30 deste mês, na Cidade da Praia, o espectáculo “Dança em Movimento”. O espectáculo acontece no âmbito da celebração do Dia Internacional da Dança, que se celebra no dia 29 de Abril.

O espectáculo que acontece na Assembleia Nacional, contará com a participação de vários grupos de dança. Haverá participação especial do Circo Enigma, Associação Bibinha Cabral, Escola de Dança “O Ballet da Suyin”, Raiz di Polon, crianças de BA- Cultura, Vivart, Gota de Arte e Missão Rei Jesus. Segundo a directora artística da Escola de Dança e Arte, Gorreth Vaz, este evento acontece com a finalidade de celebrar o Dia Internacional da Dança e juntar no mesmo palco vários grupos e estilos de dança. “Um dos primeiros objectivos é comemorar o Dia Internacional da Dança, que é no dia 29 de Abril. No espectáculo vamos juntar todos os estilos de dança, e com isso levar a maioria dos grupos de dança da Praia”, anuncia. Para Gorreth Vaz é bom que o público perceba qual é a importância da dança na sociedade. “Queremos que o público perceba que a dança e a música, são duas artes que se complementam. Não há dança sem música e vice-versa”. Por isso, a directora artística da Escola de Dança e Arte apela à presença do público no espectáculo, que promete que será uma noite mágica de dança ao vivo. A Escola de Dança e Arte, conforme disse, todos os anos assinala a efeméride com alguma actividade, seja com espectáculo ou workshop de dança. Criada no ano 2013, a escola tem sido um lugar para crianças, jovens e adultos desenvolverem as suas habilidades e descobrir a sua paixão pela dança e pelas artes. Gorreth Vaz disse que a escola começou com cerca de 30 crianças e hoje conta com quase 150 alunos de várias faixas etárias. A escola tem sido um viveiro de talentos. “Na escola ensinamos danças tradicionais, pois o objectivo da escola é ensinar a dança tradicional de Cabo Verde”. Além das danças tradicionais garantiu que ensinam ballet, ginástica acrobática, aulas de yoga e karaté. De sublinhar que no âmbito do Dia Internacional da Dança, a Associação Cultural Black Disobedience realizou no dia 8 deste mês, na Cidade da Praia, a IV edição da Mostra de Dança, um evento que contou com a participação de cerca de 30 grupos de dança da capital do país. O Dia Internacional da Dança comemorado no dia 29 de Abril, foi instituído pelo Comité Internacional da Dança, da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), em 1982. Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1117 de 26 de Abril de 2023.

