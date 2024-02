Lura lançou hoje o seu novo ‘single’ denominado “Si Si”, que narra uma história de amor, de encontros e desencontros, disponibilizados em todas as plataformas digitais.

“O tema conta com produção do Agir, que tem sido um verdadeiro mágico na arte de dar forma às minhas canções”, disse Lura na sua página oficial nas redes sociais.

O tema já vem com um videoclipe que está disponível no YouTube e conta com uma coreografia da bailarina Solange Dias.

A 11 de Maio, Lura irá actuar no mítico Olympia a convite da Helen Keller Europe, uma associação francesa que combate a cegueira evitável e a desnutrição em mais de 20 países.