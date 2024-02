​Duas obras premiadas na 8.ª edição do Prémio Literário UCCLA

A 8.ª edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa atribuiu, pela primeira vez, o primeiro lugar a duas obras com igual mérito.

Segundo uma nota da UCCLA, trata-se da obra “Breviário de Medo e Malícia”, de Leonel Araújo Barbosa e “Sentido Litoral”, de André Bazzoni Bueno.

A obra “Breviário de Medo e Malícia” é contos da autoria de Leonel Araújo Barbosa, de 36 anos, de nacionalidade portuguesa, residente em Lisboa, Portugal.

“Sentido Litoral” é uma poesia da autoria de André Bazzoni Bueno, de 44 anos, de nacionalidade brasileira, residente em Santa Cruz Cabrália, Bahia, Brasil.

O júri, indicou a mesma fonte atribuiu, ainda duas menções honrosas: “Os Poemas Figurativos” - poesia da autoria de Paulo Jorge Monteiro Marques, de 52 anos, de nacionalidade portuguesa, residente em Lisboa, Portugal e “Sete Contos Insensatos” - contos da autoria de Emanuel Vasconcelos Barbosa, de 56 anos, com dupla nacionalidade Portugal/Cabo Verde, residente no Estoril, Portugal.

A UCCLA informou que a 8.ª edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa recebeu 301 candidaturas oriundas do continente africano (países de língua portuguesa), América (EUA e Brasil), Ásia (China e Timor-Leste) e Europa (Alemanha, Bélgica, Espanha, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Polónia, Reino Unido e Suíça). O Brasil tem sido o país com o maior número de candidaturas.

O júri de 2023 incluiu na sua composição escritores e professores de todos os países de Língua portuguesa: Domício Proença (Brasil), Germano Almeida (Cabo Verde), Hélder Simbad (Angola), Inocência Mata (São Tomé e Príncipe), Pires Laranjeira (Portugal), Luís Carlos Patraquim (Moçambique), Luís Costa (Timor), Tony Tcheka (Guiné Bissau), Yao Feng (Jing Ming) (Macau), pelo Movimento 800 anos da Língua Portuguesa - João Pinto Sousa e pela UCCLA - Rui Lourido.