​Hélio Batalha lança “Di Cairo a Cabo” esta sexta-feira

O rapper Hélio Batalha revela hoje, 27, o single “ So Bensons” ft Herica, o quarto single de avanço do seu segundo álbum de inéditas “Di Cairo a Cabo” que será dado a conhecer esta sexta-feira, 28.

"So Bensons" sucede a "Cima Nu Sta Nu Ka Podi Fika" ft PCC, “Minina d'Sombentu” e “Dexam Buá” feat Sónia Sousa.

Numa nota de imprensa produtora Harmonia explicou que o single faz um retrato das adversidades da trajetória que um artista muitas vezes enfrenta enquanto procura o seu caminho dentro da música. O foco é nunca desistir, manter-se resiliente.

O single vem acompanhado do videoclipe que estará disponível no youtube do artista hoje, a partir das 19 horas.

A mesma fonte indicou que “Di Cairo a Cabo” é o segundo álbum de inéditos de Hélio Batalha, a dar continuidade ao manifesto, que de peito aberto, sempre proclamou em defesa dos direitos do seu povo.

Neste trabalho Hélio Batalha apela à reflexão urgente de uma imortalidade dos valores e costumes do património africano.

“De forma eclética, efetiva neste disco o seu posicionamento social criando uma obra que utiliza a junção dos diferentes ritmos, conjugando instrumentos tradicionais numa linguagem actual, onde o ferrinho se afirma entre o Funaná e o Drill, ao exemplo do tema “Immortal”, em que a suavidade da cadência da morna é instrumento de paz a embalar um dos maiores dramas da história da humanidade, que relata em Nha Poesia”, aponta.

Em “Di Cairo a Cabo”, conforme a mesma fonte, Hélio Batalha expande entre ritmo e poesia o seu processo criativo imbuído de vivências da profunda realidade africana, que, não obstante sofrida, ginga ao ritmo da sabedoria feito arte. “A partir do Afro Beat foca a necessidade de uma emancipação que só poderá existir se acompanhada de uma participação activa, para uma tomada de consciência colectiva”.

No álbum, conclui a editora, Hélio Batalha amplia a sua mensagem à dimensão de todo um continente, enquanto assume as suas influências, sem receio da transformação.