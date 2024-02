Festival da Gamboa marcado para dias 19 e 20 de Maio

A 29ª edição do Festival da Gamboa vai decorrer nos dias 19 e 20 de Maio, na praia da Gamboa, Cidade da Praia, segundo disse à Inforpress o vereador de Cultura da Câmara Municipal da Praia, Jorge Garcia.

Este festival, conforme Jorge Garcia, está enquadrado nas actividades comemorativas do Dia do Município da Praia, que se assinala no dia 19 de Maio, com vários artistas nacionais e internacionais.

A mesma fonte prometeu para os próximos dias a revelação do quadro de artistas e grupos que irão participar neste certame, que vai ser realizado no areal onde nasceu.

Relativamente ao lema deste ano, ao artista homenageado, aos vendedores de barracas para venda de comes e bebes, a segurança e o preço de bilhetes, a mesma fonte afirmou que vão ser anunciados nos próximos dias, em conferência de imprensa, quando “tudo estiver “acertado”.

No ano passado, no âmbito da conferência de imprensa para anunciar os artistas que iriam actuar na 28ª edição da Gamboa, o vereador da Cultura dissera à imprensa que àquela edição poderia ser o último na praia da Gamboa, mas pelo que a Inforpress apurou ainda o certame vai continuar no mesmo espaço.

Na edição anterior do Festival da Gamboa actuaram cerca de 20 artistas cabo-verdianos que residem em Cabo Verde e na diáspora, nomeadamente, Zeca Nha Reinalda, Meno Pecha, Lo e Sandro, Nunaus, Ga da Lomba, Indira, Ana Paula, Jennifer Dias, Tranka Fulia, Zé Espanhol, Garry e Sos Mucci, Bodon, Boy Game, Gama, Cabo Verde Show, Léo Pereira, Elida Almeida, Tony Fika e Soraia Ramos e animação dos Dj`s.

O lema do Festival da Gamboa 2022 foi “Gamboa ê di nôs tudu” (Gamboa é de todos).