Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde lança concurso de filmes de curta-metragem na UniCV

​O concurso de filmes de curta-metragem lançado hoje, na UNICV, pela Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde vai mobilizar universitários de todo o País, independentemente do curso ou da área de formação de cada estudante.

Esta informação foi avançada pelo presidente da Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde (ACACV), Júlio Silvão, que explicou que qualquer estudante universitário, quer seja da área da comunicação, multimédia, informática ou outras áreas, pode participar neste concurso.

O tema é livre para participar neste concurso, informou Julião Varela, sublinhando que é obrigatório que este tema esteja relacionado com os estudantes, as universidades e a sociedade, que deve ter, no máximo, a duração de até 26 minutos.

O concurso, que acontece pela primeira vez para os universitários, está aberto a partir de hoje. Para participar, conforme a mesma fonte, os universitários terão de se inscrever no site da Associação do Cinema e Audiovisual de Cabo Verde e o regulamento do concurso será anunciado brevemente na mesma plataforma.

Quanto à premiação, a mesma fonte disse que os três primeiros classificados vão ter direito a um prémio.

“O primeiro classificado ganha o prémio de 100 por cento (%) da propina paga durante o ano lectivo. E o segundo classificado 75% da propina também durante o ano lectivo e por fim, o terceiro classificado, o pagamento de 50% da propina. De referir ainda que os prémios vão ser entregues na abertura do próximo ano lectivo”, afirmou.

Este concurso que visa exercitar os estudantes e incutir neles o hábito de filmar através de histórias, do País, das pessoas e das universidades, tem também como propósito promover a produção audiovisual por parte dos universitários e criar espaço de competição de cinema e produção audiovisual para todos os jovens universitários de Cabo Verde.

De referir que o encerramento deste concurso vai culminar também com o fim do ano lectivo, segundo a mesma fonte, indicando que o suporte para fazer esses filmes pode ser o telemóvel, que é um equipamento a que todos os estudantes têm acesso.

“Abrimos a possibilidade de ser em qualquer suporte. Existem concursos de filmes internacionais universitários, e não só, que os concorrentes fizeram a filmagem com o telemóvel, pois com este suporte não tem nenhum custo e é mais fácil e prático. Por isso, esse filme é destinado para todos aqueles que se sentem inspirados e capacitados para a produção de filmes e qualquer área pode concorrer”, frisou.

Por seu lado, o pró-reitor da Universidade de Cabo Verde, Arlindo Veiga, disse que é com “muito entusiasmo e satisfação” que a universidade recebeu o convite deste concurso, referindo que é uma “oportunidade” para os universitários possam aprimorar em termos de materiais e de capacitação, por forma a expressarem sem limitações nesta área, sublinhando que muitas vezes tentam fazer este trabalho com telemóveis, mas que não tem incentivos e fazem da iniciativa própria.

“É uma forma de dar oportunidade a todos os estudantes e aqueles que querem fazer um curso de curta duração. Temos os materiais aqui no laboratório e agora é só colocarem em prática. A Universidade está disposta para prestar todo o apoio necessário que qualquer aluno precisa neste concurso”, garantiu o pró-Reitor.

Os prémios são financiados pelo Instituto Camões, a Unitel Tmais, o Instituto do Desporto e da Juventude, a Samsung Cabo Verde e Charles Company.