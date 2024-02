Biblioteca Nacional assinala Dia Mundial do Livro com marcha “Leitura pelas Ruas”

O Instituto da Biblioteca Nacional de Cabo Verde (IBNCV) promove no dia 28 de Abril uma marcha “Leitura pelas Ruas” com o propósito de celebrar o livro e a leitura e mobilizar a sociedade cabo-verdiana para a leitura.

A marcha, com paragens em vários pontos da capital, terá concentração na Biblioteca Nacional, a partir das 15:30, e termina no Platô. No percurso haverá declamação de poesias, leitura de trechos de livros e outras atracções.

Estas informações foram avançadas hoje à Inforpress pela curadora do IBNCV, Matilde Santos, que enumerou um conjunto de actividades a serem desenvolvidas pela entidade, através do Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde (PNLCV), no âmbito das comemorações alusivas ao Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor, celebrado anualmente a 23 de Abril.

“A semana de 24 a 28 é a Semana da Leitura e ao longo desta semana, em várias escolas do País, serão realizadas uma série de actividades de promoção da leitura”, comunicou Matilde Santos, ilustrando estafetas da leitura, roda com livros; leituras partilhadas e encontro com escritores.

Também, nesta segunda-feira, 24, o Instituto da Biblioteca Nacional promove uma conversa aberta sobre o livro infantil e os direitos do autor, com a participação de vários escritores, ilustradores e de alunos.

Por outro lado, a curadora instou a todos a visitar o site do Plano Nacional da Leitura de Cabo Verde (PNLCV.CV) que já está em pleno funcionamento, adiantando que neste momento estão a trabalhar a componente de livro áudio para uma biblioteca cada vez mais inclusiva.

“Uma das preocupações é ter livros em áudio e em outras ferramentas para a questão da biblioteca inclusiva que faz parte de uma das nossas ambições e está incluída também nos recursos que estamos a disponibilizar quer no site do Plano Nacional de Leitura, quer no próprio portal da Biblioteca Nacional que já está pronto e brevemente será divulgado”, avançou Matilde Santos.