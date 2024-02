São Nicolau: 9ª Edição do Sodad Festival de Mornas homenageia a Vila da Praia Branca, berço da “Sodad”

A nona edição do Sodad, Festival d’Morna que acontece este sábado, 22, este ano homenageia a Vila da Praia Branca, berço de Armando Zeferino Soares, autor material da célebre morna “Sodad” e palco do festival.

O vereador do pelouro da cultura da Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, Adildo Soares Gomes, avançou que o festival deste ano conta com a actuação de 18 artistas, vindos das ilhas de São Vicente, Sal, Santiago e Maio.

“O festival vai decorrer no mesmo formato que tem vindo a ser realizado desde de 2013, ou seja, temos os nossos parceiros que são as câmaras municipais de outros concelhos, temos o nosso padrinho que é Nhelas Spencer e também artistas que se oferecem voluntariamente para virem cantar no festival”, afirmou.

No cartaz constam nomes como Adão Ramos, Armindo Basílio, João Eugénio, Luís Rocha, Egídio Brito, Fátima Fortes, Lucineida Fortes, Nilton Gomes, Nhelas Spencer, Palinh Vieira, Beatriz Lúcio, Braz Soares, Carlos Cruz, Rizariana Santos, Eduarda Tavares, George Tavares, Toy Djack e Nais Socol .

O espetáculo terá como banda suporte Deiri Lopes, Carlos Cabral, Osvaldo Cabral, Flávio Brito, Tony Gomes e Katuk.

Segundo Adildo Soares, o festival está orçado em aproximadamente 700 contos e será suportado com verbas da Câmara Municipal, do Ministério da Cultura e de diversos parceiros.

O Sodad Festival de Mornas tem como objectivo valorizar este género musical e é realizado na localidade da Praia Branca, no Município do Tarrafal.