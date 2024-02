​SCM lança curso "Marketing Digital para profissionais da música em Cabo Verde"

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) vai celebrar o Dia Mundial do Direito de Autor, que se assinala no dia 23 deste mês, com o lançamento do curso “Marketing Digital para Profissionais da Música em Cabo Verde”.

A SCM explica, numa nota enviada às redacções, que o curso será ministrado online, na plataforma Zoom, entre os dias 15 e 26 de Maio de 2023 e que está aberto a todos os profissionais do sector da música residentes em qualquer ilha ou município do país. Ao inscreverem-se, estes serão candidatos às 50 bolsas de estudo que irão ser atribuídas aos 50 profissionais da música seleccionados.

A mesma fonte indicou que o projecto para a materialização do Curso de Marketing Digital para os Profissionais da Música no país foi apresentado pela SCM à Cooperação Espanhola em Cabo Verde, que desde o início "abraçou com imenso entusiasmo a ideia", tendo o financiamento do projecto sido aprovado no primeiro trimestre de 2023, no quadro dos projectos da Cooperação Cultural entre Espanha e Cabo Verde.

“Da mesma forma a Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas, também parceira do projecto, respondeu prontamente ao propósito que levou à idealização deste curso, e abraçou o projecto, uma vez que a SCM quer contemplar profissionais da música de todas as ilhas do país, motivo este que nos leva à realização do mesmo em formato online, com a perspectiva de promover a inclusão e as mesmas oportunidades de elegibilidade aos interessados nos diferentes municípios do nosso país de música”, diz a nota.

Para a SCM estamos a viver uma mudança de paradigma na indústria musical. “As formas tradicionais coexistem com novas tecnologias e, em muitas ocasiões, a chave do sucesso está na combinação das duas tendências”.

Por isso, indicou a aposta neste curso, que irá oferecer aos profissionais da música uma visão geral, prática e abrangente de todas as acções que podem ser levadas a cabo através do Marketing Digital para impulsionar os projectos e as carreiras dos músicos cabo-verdianos.

O lançamento do curso Marketing Digital para Profissionais do sector da música, acontece em jeito de celebração desta emblemática data em Cabo Verde, “reforçando a importância dos músicos e profissionais da música em Cabo Verde, dominarem também as diferentes ferramentas que permitem uma maior e melhor projecção dos seus trabalhos musicais no país e além-fronteiras, usufruindo as oportunidades que o mercado digital oferece”.

O curso acontece em parceria com a Embaixada de Espanha em Cabo Verde e a Direcção Nacional das Artes e das Indústrias Criativas. As inscrições estão abertas entre 20 de Abril e 4 de Maio, através do formulário que deve ser preenchido de forma electrónica e digital pelos interessados e enviado à SCM, através do e-mail: candidaturas@scm.cv.