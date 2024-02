​Gil Semedo celebra 30 anos de carreira com espectáculo na Praia

O cantor, compositor Gil Semedo vai comemorar os seus 30 anos de carreira com um espectáculo, na Cidade da Praia. O concerto será no dia 29 deste mês, na praia da Gamboa com vários convidados como, Julinho KSD, Garry, Soraia Ramos, MC Acondize, Mito Kaskas, Ga Dalomba, Lyzaira, Sandro Monteiro e Wilson Almeida.

Segundo uma nota da Muska, o evento que assinala 30 anos de carreira de Gil Semedo promete ser uma celebração à altura do talento e da dedicação do artista. Gil Semedo irá interpretar os temas mais marcantes dos 30 anos da sua carreira como “ Maria Julia”, “ Suzi” ou “ Sweet Honey”, ao mais actual “ Gostu Sabi ft Calema, Soraia Ramos & Mito Kaskas”. “Para quem é fã de boa música e quer celebrar com Gil Semedo essa marca histórica, o show na praia da Gamboa é uma oportunidade única de conferir de perto todo o talento e carisma desse grande artista”, assegura. A mesma fonte destacou que Gil Semedo é considerado um dos mais importantes nomes da música cabo-verdiana e sua obra é admirada em todo o mundo. “Com um estilo singular, que mistura elementos de zouk, pop e ritmos africanos, ele conquistou uma legião de fãs ao longo de sua trajetória”, realça. De sublinhar que a celebração dos 30 anos de carreira de Gil Semedo aconteceu também, no dia 17 de Março, no Coliseu dos Recreios, em Portugal. Natural da ilha de Santiago, Gil Semedo Moreira emigrou aos seis anos para os Países Baixos. Apareceu pela primeira vez na televisão holandesa quando tinha quinze anos, participando no programa Sound Mix Show, onde chegou até às finais, interpretando músicas do seu ídolo de infância, Michael Jackson. Depois disso, cedo soube trilhar e seguir seu próprio caminho como artista, um percurso cujo norte tem sido sempre a celebração e valorização da cultura cabo-verdiana, construindo uma brilhante carreira como cantor, compositor e entertainer de renome internacional. A combinação da sua sonoridade inovadora e da sua vibrante apresentação em palco, misturada com a sua origem africana e a sua bagagem musical pop e afro-caribenha permitiu que ele criasse um novo e único estilo musical, o ‘Caboswing’. Caboswing é música pop dançante de Cabo Verde. É um estilo musical que soube unir o povo destas ilhas tão diversas ao mesmo tempo que reaproximou a diáspora cabo-verdiana das suas raízes. O seu primeiro trabalho discográfico, lançado quando ainda apenas tinha 16 anos foi “Menina”, um disco vinyl cujo sucesso catapultou o jovem artista para o estrelato. Desde 1991, Gil Semedo lançou dez álbuns, que venderam mais de 1 milhão de exemplares. Vários dos seus álbuns tornaram-se discos de ouro e platina, com sucessos inesquecíveis como: Sweet Honey, Nha Namorada, Maria Julia, Nos líder, Moda bitchu entre tantos outros. É uma referência incontornável para os artistas da nova geração, em que muitos se inspiram no seu estilo musical contagiante e seguem o caminho que ele traçou. Em Cabo Verde, chamam-lhe carinhosamente e em jeito de homenagem “Nós Líder “, ou seja, “Nosso Líder”, porque a mensagem de empoderamento sempre presente na música de Gil Semedo, soube extrapolar os palcos e tornar-se parte da vida de toda uma geração que cresceu ao som das suas músicas. Ao longo dos anos, Gil Semedo recebeu várias homenagens e condecorações, das quais se destacam a Medalha da Ordem do Vulcão, a principal comenda de Cabo Verde, atribuída pelo Presidente da República a personalidades que contribuem para o engrandecimento da Nação. No Senegal, foi nomeado Embaixador Peregrino de Goreé, sítio considerado património imaterial da humanidade pela UNESCO, tendo–lhe sido confiada a tarefa de divulgar a importância deste lugar na história dos povos Africanos e do mundo. Nos países africanos de língua Portuguesa atrai números record de fãs aos seus espectáculos. Durante as suas digressões por África, Estados Unidos e Europa, encheu estádios, levando sempre consigo a cultura e a sonoridade cabo-verdiana que ele tão bem soube inovar. Gil Semedo tem uma influência incontornável no panorama musical do mundo PALOP. Neste momento, o artista está a celebrar os seus 30 anos de carreira, com uma grande tournée mundial que passará por países como Portugal, França, Holanda, Suíça, Luxemburgo, Estados Unidos da América, Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, Cabo Verde e vários outros pontos do globo.

