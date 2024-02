​2º Edital do cinema e do audiovisual com aumento do valor de financiamento

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC), através do Núcleo Nacional de Cinema (NuNaC), fez esta sexta-feira, 21, na Cidade da Praia a apresentação do 2º Edital de Candidatura de projectos para as Áreas do Cinema e do Audiovisual.

O objectivo do edital é incentivar o sector do cinema e do audiovisual no país, promover a descentralização da execução dos projectos e a democratização no acesso aos recursos disponibilizados pelo Governo, através do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

O director Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC), Adilson Gomes, que também é coordenador do NuNaC avançou que o valor do financiamento passou de três mil para cinco mil contos. "Podemos financiar os projectos no valor máximo de 500 contos e mínimo de 150 contos, consoante o número de projecto apresentados esse valor máximo e mínimo poderá aumentar”.

Para esta edição vão apoiar os projectos dos jovens talentos e as primeiras obras. A candidatura será lançada na quinta-feira, 27 deste mês e vai até 27 de Maio próximo.

“O que trazemos de novidade é que se podem candidatar estrangeiros residentes em Cabo Verde e que estejam a trabalhar na área do cinema do audiovisual há mais de três anos”, indica.

Adilson Gomes sublinhou que para esta edição tiveram contributo dos cineastas, realizadores e produtores. “Por isso esse edital é baseado muito nessa experiência que tivemos com esses profissionais", acrescenta.

Também por esse motivo,“achamos que esse edital está mais completo, vamos melhorando ao longo dos anos e socializar o documento com esses profissionais. A novidade está sempre no terreno e as coisas estão sempre a alterar-se. Esses profissionais estão constantemente a lidar com essa área e certamente terão sempre sugestões para o que estamos a lançar, porque a nossa ideia é sempre chegar mais próximo deles e falar numa linguagem directa e objectiva para eles”, realçou Adilson Gomes.

Constitui objecto do presente Edital a selecção de projectos aptos a receberem apoio financeiro do Núcleo Nacional do Cinema - NuNaC, para serem realizados em Cabo Verde.

O Núcleo Nacional do Cinema (NuNaC) tem por missão apoiar o desenvolvimento das actividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras, potenciando o surgimento de novos valores, contribuindo para a diversidade de oferta cultural e para os setores cinematográfico e audiovisual.