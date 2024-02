​IX edição do Sodad, Festival d’Morna homenageia Praia Branca

A IX edição do Sodad, Festival d’Morna que acontece este sábado, 22, na Vila de Praia Branca, no município de Tarrafal de São Nicolau, arranca hoje, com boas-vindas aos artistas e uma serenata.

Numa publicação na sua página no~Facebook, a Câmara Municipal de Tarrafal de São Nicolau anunciou que o evento vai prestar uma homenagem à Vila de Praia Branca, pela sua forte ligação com este género. O festival tem como objectivo, a promoção e a divulgação da morna, tem como patrono Armando Zeferino Soares, autor material da célebre morna “Sodad dnha Terra Saninclau” que empresta nome ao evento. Esta edição contará com a participação de artistas de várias ilhas, incluindo, claro, São Nicolau para prestigiar o público com uma noite de mornas. Para além do referido festival, a autarquia informou que irá promover um leque de actividades como uma serenata, lançamento do projecto Calçada Artística e conferência sobre a morna. Adão Ramos, Armindo Basílio, João Eugénio, Luís Rocha, Egídio Brito, Fatima Fortes, Lucineida Fortes, Nilton Gomes, Nhelas Spencer, Palinh Vieira, Beatriz Lúcio, Braz Soares, Carlos Cruz, Rizariana Santos, Eduarda Tavares, George Tavares, ToyDjack e Nais Socol, são os artistas que vão actuar no festival de morna. Os artistas terão como banda suporte Deiri Lopes, Carlos Cabral, Osvaldo Cabral, Flávio Brito, Tony Gomes e Katuk.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.