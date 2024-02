​Mário Lúcio lança videoclipe de “Mi Só”

O cantor e compositor cabo-verdiano Mário Lúcio lança esta quarta-feira, 19, o videoclipe do seu tema “Mi Só”, faixa musical que abre o seu décimo álbum “Migrants”, agraciado recentemente com o “Prix de La Musique”, pela Academia Charles Cros, academia francesa de música, na sua selecção dos melhores deste ano.

Segundo uma nota da produtora Insulada, o lançamento do videoclipe de “Mi Só” nas redes sociais antecede a turnê do músico pelo Brasil, que decorre de 13 a 21 de Maio, no Rio de Janeiro, São Paulo e em Minas Gerais.

“Mi Só”, conforme indicou, tem como inspiração uma temática budista, enaltecendo a solidão como uma oportunidade de contemplação, a partir de uma experiência individual, num primeiro momento, para só depois compartilhar com o outro.

A mesma fonte revelou que o videoclipe foi gravado em Dezembro de 2022 na terra natal Tarrafal do músico, Ilha de Santiago, por uma equipa de criadores com a direcção de um olhar poético da renomada documentarista brasileira Priscilla Brasil, e a ideia foi captar a essência do lugar, do povo e da terra, com um olhar para além do turístico.

“Tratando-se de um tema sobre a poética da Solitude, vemos no clipe um Mario Lúcio radiante, solto e leve, a explorar o contentamento, a dançar consigo mesmo e com os seus, aqui incorporados pelos talentosos dançarinos do Grupo de Dança Fidjus di Bibinha Cabral”, avança.

A Insulada explica ainda que, de forma primorosa, ambos criaram uma simbiose harmoniosa entre as danças tradicionais e a contemporânea, sob a direcção da actriz e produtora Thaís Guimarães: “O objetivo foi potencializar as composições físicas, expor a musicalidade interior e materializá-la em movimentos que expressassem o estado de alma do artista ao compor a música”.