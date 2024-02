​Votações abertas para categorias de votação popular do Cabo Verde Music Awards

Estão abertas as votações para as categorias de votação popular do Cabo Verde Music Awards (CVMA). De acordo com a organização, para a categoria Música Popular do Ano, que é inteiramente decidida pelo público, a votação decorre até o dia 3 de Junho e para as categorias de voto parcial a votação decorre até 21 de Maio no site oficial dos CVMA.

Segundo um comunicado dos CVMA, o público poderá votar nas categorias Artista em Palco do Ano, Revelação do Ano e Música Popular do Ano. Nas categorias Artista em Palco do Ano e Revelação do Ano o voto é parcial e somado às votações da Academia, através de um cálculo de 49% da votação correspondente aos votos públicos e 51% correspondente aos votos da Academia. A organização dos CVMA, esclarece que na categoria Morna do Ano, por lapso dos CVMA o tema “Stória di Nha Vida” do artista Natch, constava das listas em votação por parte da Academia e viria a ser um dos temas mais votados e elegível para nomeação como foi divulgado a 1 de Abril. Porém a organização esclarece que veio a constatar que este mesmo tema já tinha sido editado, na mesma versão e intérpretes, no disco “Morna” de Mariana Ramos editado em 2019. Por esta razão e ao abrigo do ponto 2.6 do regulamento o tema não é elegível para nomeação pelo que a Academia entendeu proceder à sua substituição pelo tema imediatamente mais votado da lista. “Assim sendo, na categoria de Morna do Ano o tema “Serenata” de Cremilda Medina passa a constar das nomeações. Em relação à categoria Revelação do Ano na qual Natch estava indicado com o tema “Stória di Nha Vida” a Academia entendeu manter a sua nomeação, mas com o tema musical “Diabo Ca Ta Morre”, lê-se no comunicado. Este ano o Cabo Verde Music Awards deslocalizam a sua XII edição para a cidade de Santa Maria na Ilha do Sal. A organização promete que o evento irá manter todo o glamour, emoção e muita música, na gala que acontecerá no Hotel Meliã Dunas. Os bilhetes para o Cabo Verde Music Awards são postos à venda ainda este mês. Uma das novidades desta edicção é que a organização está a trabalhar com as agências de viagens um pacote de fim-de-semana que inclua viagem, estadia e bilhete para a Gala, para viagens a partir da cidade da Praia. “O Futuro é Agora” é o lema desta edição, que trabalha uma visão mais futurista da música, alinhada com os desafios da actualidade, mas sem deixar de lado a herança cultural e rítmica que contribui para identificar e distinguir Cabo Verde no mundo. A XII edição do Cabo Verde Music Awards acontece a 3 de Junho, na ilha do Sal.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.