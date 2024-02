Show da norte-americana Dee Dee Bridgewater marca encerramento da 12ª edição do Kriol Jazz Festival

​A Pracinha da Escola Grande acolheu este sábado o encerramento da 12ª edição do Kriol Jazz Festival 2023 com performance de grandes nomes da música, com destaque para a norte-americana Dee Dee Bridgewater.

O certame, orçado em 28 mil contos, contou este ano com um cartaz modesto, dez artistas nacionais e internacionais, embaixadores da música em representação de oito países, nomeadamente, Senegal, Gabão, Mali, Nigéria, Espanha, Estados Unidos, Brasil e Cabo Verde.

A primeira artista a estrear o palco do kriol Jazz Festival (KJF), no último dia do evento, ascendeu os escalões do jazz com uma carreira de quatro décadas, a americana Dee Dee Bridgewater iniciou a actuação pouco depois das 21:00 com a música “Permit Me To Introduce You To Yourself” que dedicou “a todo os pais” presentes.

A deusa do jazz que abriu o evento com uma animação contagiante e um toque tradicional único, apresentou ainda os sucessos “Pretty Eyes”, “Love & Peace” e “Nica’s Dream” num salto ao clássico e incorporando ritmos africanos.

Dee Dee Bridgewater, vencedora de três Grammys Awards, que premia anualmente profissionais da indústria musical, foi autêntica e ousada nos vocais e teve o cuidado de explicar as composições ao público numa actuação dominada inteiramente por mulheres, acreditando que “a mulheres tem a mesma capacidade como músico como os homens”.

Ela, que se apresentou pela primeira vez em Cabo Verde, disse sentir-se “honrada” por fazer parte do KJF, aproveitando a ocasião para pedir o suporte à música.

“Estou grata por ter sido capaz de vir com o meu trio e actuar para todas as pessoas. Cabo Verde para mim é um sonho que tinha porque amo o Horace Silver e sei que o seu pai era cabo-verdiano e estou feliz por finalmente estar aqui, era suposto vir em 2020 e aconteceu a pandemia” manifestou, admitindo incertezas da recepção das músicas do jazzista Horace Silver por “serem músicas atípicas em Cabo Verde”.

Segundo frisou, Horace Silver, que se destacou nos estilos hard bop e soul jazz, “independente do que escrevia, tinha um pouco de funk na música”, acrescentando que as melodias são “memoráveis e comoventes”.

“Para mim, música é sobre a alma, é sobre a habilidade de interpretar e dar respeito aos sons que realizamos. Eu amo o que faço, a música e as pessoas me energizam, eu amo actuar e para mim é importante fornecer energia à música porque o jazz é considerado intelectual e quero que as pessoas sintam”, explicou.

Em seguida, foi a vez de Lucibela representar Cabo Verde. A artista, natural de São Nicolau, iniciou a actuação às 22:10 com os temas “Txe Txu Fla” e “Violeiro” numa sucessão de músicas dos dois discos intitulado “Laço Umbilical” lançado em 2018 e “Amdjer” (Mulher) em 2020.

Levando o público ao rubro, a cantora trouxe temas dançantes que contou com as composições da artista Elida Almeida com a música “Menina Bonita”.

“Não costumo fazer concertos em Cabo Verde, praticamente só lançamento de disco e sentir este público, nunca tinha feito um concerto assim na Praia, estou muito emocionada, estava a espera desde 2020 quando foi cancelado, pisar neste palco para mim é muito importante, para além de ser um festival de Cabo Verde, é um palco onde passam grandes artistas”, realçou.

A dona de voz doce, porém poderosa, deixou o palco sob fortes aplausos de uma plateia que queria “mais e mais” ao som do sucesso “Mi E Dode Na Bô Cabo Verde” com uma presença “marcante e grande nível” tendo cedido o cenário à nigeriana Asa.

A compositora francesa subiu ao palco depois das 23:00 numa mistura entre o clássico do soul, músicas tradicionais nigerianas e Rock and Roll.

Os grupos Doctor Prats da Espanha encerraram a última e emblemática noite dedicada ao jazz num estilo único com o tema “Massa Bé”.