​Geraldina Almeida lança livro autobiográfico sobre a depressão

“A minha dor (in)visível: a depressão na primeira pessoa” é o título do livro autobiográfico da cabo-verdiana Geraldina Almeida, que será lançado no sábado, 15, na Cidade da Praia.

Segundo uma nota da Livraria Pedro Cardoso, a obra conta a história pessoal de Geraldina Almeida, que, como escreve no prefácio o Reverendo David Araújo (Superintendente do Distrito Sul da Igreja do Nazareno), “com invulgar nobreza de carácter, tira a túnica, dá-se a conhecer escrevendo com alma a história que a mesma viveu e vive, com paixão e intensidade pessoal, sem perder a objetividade de quem sofreu e conhece os meandros da doença”.

O livro, que também perpassa por outras histórias de superação da depressão e dá dicas sobre como vencer a doença, será apresentado pelo Pastor Licínio Lopes (coordenador do Centro Intervenção Bairro Brasil - CIBB) e pelo Pastor e Psicólogo Fernando Sousa (coordenador do Ministério da Família do Distrito Sul da Igreja do Nazareno).

Natural de Calheta de São Miguel, Geraldina Almeida é licenciada em tradução pela Universidade do Algarve (Portugal) e mestre em Gestão de Recursos Humanos e do Conhecimento, pela Universidade Jean Piaget de Cabo Verde e doutoranda na mesma universidade.

Geraldina Almeida já esteve ao serviço da MORABI como agente de crédito, foi professora e trabalhou como voluntária das Nações Unidas, na qualidade de técnica afecta ao Ministério de Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades - Coordenação de Acções de Cooperação com Parceiros Externos, e tradutora na Direção Geral da Cooperação Internacional.

A autora passou pelas Aldeias Infantis SOS Cabo Verde, onde desempenhou as funções de Coordenadora do Sector Apadrinhamento Nacional, Protocolos/Parcerias e Comunicação Externa. Neste momento, encontra-se afecta a um projecto privado de marca internacional, onde desempenha a função de Coordenadora Nacional.