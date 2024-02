​“AME privilegia momentos de partilha e troca de experiências”, Augusto Veiga

O director-geral do Atlantic Music Expo (AME), Augusto (Gugas) Veiga, disse esta quinta-feira que além de assumir a arte e a música como meio de transmissão e promoção da cultura cabo-verdiana, o evento privilegia momentos de partilha e troca de experiências.

Augusto Veiga fez esta declaração à Inforpress, após uma conferência sobre “Sucess and Feminine Leadership” (Sucesso e Liderança Feminina), promovida no Palácio da Cultura Ildo Lobo, no âmbito do AME que decorreu de segunda-feira até ontem, na cidade da Praia.

“Esta é uma parte muito importante, porque é partilha, é informação. Esta parte de conferência e workshops é extremamente importante para nós, portanto tentamos sempre fazer coisas que tragam mais informação e que realmente haja mais partilha para haver mais conhecimento dentro desta área”, explicou.

Segundo o director-geral do AME, pretende-se com esta iniciativa, proporcionar um espaço de troca de informação que “normalmente” as pessoas não têm no dia a dia, principalmente, às pessoas ligadas à indústria musical, servindo de exemplo de inspiração para outras pessoas seguirem o mesmo caminho.

Em jeito de balanço dos três dias de espectáculo que encerra hoje, dando espaço ao Kriol Jazz Festival, que acontece durante os dias 13, 14 e 15, na capital do país, o mesmo avançou que apesar dos percalços com cancelamentos de shows de artistas nacionais e internacionais, o certame decorreu dentro da normalidade e que a organização tem prontamente “sabido ultrapassar os desafios”, reiterando que as actuações tem agradado o público, no geral.

“Estamos quase a terminar, ainda falta um dia, mas estamos extremamente satisfeitos. Infelizmente houve uma artista que não conseguiu vir por um voo ter sido cancelado, mas houve também outro artista que na véspera não consegui cantar, mas ele ocupou este espaço e conseguiu cantar, então nós temos estado a resolver as coisas tranquilamente”, considerou, acreditando que a feira internacional de música tem estado a seguir um bom caminho.

Instado sobre a próxima edição, cujos preparativos vão começar já no mês de Maio, Augusto Veiga disse que será uma data especial porque assinala o décimo ano do certame, por isso perspectiva-se um evento ainda maior do que o deste ano.

O Atlantic Music Expo 2023 arrancou desde segunda-feira, 10, na Cidade da Praia, e prolonga-se até esta quinta-feira. O cartaz, o mais eclético de sempre, é composto por cerca de 120 artistas e músicos de mais de 15 nacionalidades, com um total de 26 actuações, distribuídas pelos palcos da Pracinha Escola Grande, Praça Luís de Camões, Rua Pedonal e Osteria.

Além dos espectáculos, o evento engloba ainda workshops, a feira da cultura e indústria da música, e, também, os “one-to-one meetings”, que decorreram no Palácio da Cultura Ildo Lobo.