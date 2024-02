AME foi "extremamente positivo", diz organização

O director-geral do Atlantic Music Expo (AME) deu nota “extremamente positiva” à 9ª edição da feira Internacional da música encerrada na noite de quinta-feira, 13, e sublinhou que para o ano tencionam levar o AME a outra ilhas.

O Atlantic Music Expo 2023 arrancou ao início da noite de segunda-feira, 10, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na cidade da Praia, e prolongou-se até quinta-feira, 13.

O cartaz, o mais eclético de sempre, composto por cerca de 120 artistas e músicos de mais de quinze nacionalidades, com um total de 26 atuações, distribuídas pelos palcos da Pracinha Escola Grande, Praça Luís de Camões, Rua Pedonal e Osteria.

“Termina em grande com uma banda icônica de Cabo verde, Bulimundo, o grupo deu um grande show, estamos extremamente satisfeitos. O AME aconteceu com muita positividade, muita adesão de artistas e músicos locais, autores culturais nas conferências e workshops e os espetáculos correram bem tivemos alguns percalços, mas conseguimos ultrapassar”, vincou Gugas Veiga.

A organização, segundo o mesmo, sente que o AME regressou ao lugar que era antes dos dois anos interregno, devido a pandemia da covid-19, o que motiva ainda mais a equipa para daqui a duas semanas dar início aos trabalhos para 10ª edição do evento, já no próximo ano.

E, para que o AME possa vir a ser organizado o mais profissionalmente possível, a organização já solicitou ao Governo incubação no Palácio da Cultura, tendo Gugas Veiga ressalvado que há uma abertura muito boa por parte do Executivo.

“(…) Trabalhamos no AME de forma informal, então tendo um escritório próprio podemos fazer um trabalho melhor, contratar pessoas para trabalhar a 100%. Acredito que isso vá acontecer porque há essa vontade, vamos aguardar, mas até agora a resposta parece ser positiva”, salientou.

A organização tem também a pretensão de fazer um estudo sobre os impactos económicos do AME em Cabo Verde, e Gugas Veiga comunicou à imprensa que já encontraram um parceiro que vai financiar a pesquisa e contam apresentar os resultados ainda este ano, porque, argumentou, só com números é que todo o trabalho possa vir a ter o merecido respeito.

O diretor-geral do AME reiterou o interesse em regressar com o evento à ilha de São Vicente ou ir à ilha do Sal, mas para isso se concretizar depende do financiamento e de parcerias, sendo que o AME não tem fins lucrativos.

O evento assume a arte e a música como meio de transmissão e promoção da cultura cabo-verdiana e privilegia momentos de partilha e troca de experiências.