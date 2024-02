​MCIC apresenta projecto do Centro Interpretativo da Olaria de Fonte Lima

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) através do Instituto do Património Cultural (IPC) realizará esta sexta-feira, 14, em Fonte Lima, município de Santa Catarina de Santiago, a apresentação pública do projecto do Centro Interpretativo da Olaria de Fonte Lima.

Numa publicação na rede social, Facebook, o MCIC avançou que se trata de um projecto coordenado pela técnica Ana Samira Carvalho Silva e que visa a criação de um espaço de memória relativa à olaria de Fonte Lima. “Trata-se de um projecto de grande alcance para a localidade em questão, através do posicionamento das mulheres no desenvolvimento desta actividade ancestral e sua passagem geracional. Todo o trabalho é desenvolvido de forma artesanal e a produção centra-se em objectos utilitários e mais recentemente decorativos”, aponta. A mesma fonte indicou que com a criação deste Centro Interpretativo, pretende-se evidenciar todo o ciclo de produção do barro, desde da fase da recolha até à comercialização, e toda a vivência comunitária que tem o barro como elemento essencial. O projecto, conforme acrescentou, perspectiva preservar esta tradição e potenciar novos mecanismos para o desenvolvimento do turismo através da valorização do saber-fazer tradicional. O centro faz parte de um projecto macro delineado pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural, em parceria com a Câmara Municipal de Santa Catarina e financiado pelo Governo através do POT, via Fundo de Sustentabilidade Social do Turismo. A apresentação do projecto será presidida pelo Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente.

