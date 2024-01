​Edital Fomento à Criação Artística Nacional com 80 projecto seleccionados

O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas (MCIC) anunciou hoje, 10, que foram seleccionados 80 dos 163 projectos submetidos, de artistas e criadores nacionais, no âmbito do Edital Fomento à Criação Artística Nacional para o Ano Económico 2023.

Numa publicação na rede social, Facebook, o Ministério da Cultura indicou que o edital tem como intuito financiar criações artísticas e culturais vindas da sociedade civil e criadores. O edital foi lançado no dia 14 de Fevereiro e encerrado no dia 14 de Março de 2023, seguindo os critérios de candidatura para selecção dos projectos a serem executados em Cabo Verde, todos relacionados à cultura e às indústrias criativas.

A mesma fonte, informou que foram submetidos 163 projectos, dos quais apenas 80 seleccionados, sendo todos eles relativos à criação de uma agenda cultural nacional que será posteriormente gerida pela Direcção Geral das Artes e das Indústrias Criativas (DGAIC).

A ilha com maior entrada de projectos foi Santiago um total de 79, sendo a segunda é a ilha de São Vicente com 29 projectos, seguida de Santo Antão com 25 e da ilha do Maio com 14.

Da ilha da Boa Vista deram entrada 7 projectos, do Sal 5, São Nicolau 4, enquanto da Ilha Brava e ilha do Fogo não se registou nenhuma candidatura.

Os seleccionados estão distribuídos por área: Artes do Palco (Dança, Teatro, Música, Ilusionismo e Stand Up Comedy) 70.%, Artes Visuais (Artes plásticas e fotografias) 28%, e Literatura 2% dos projectos submetidos.

De realçar que no âmbito do presente edital, os 163 projectos submetidos representam um total de mais de 35 mil contos.

Este incentivo financeiro para projetos da sociedade civil e criadores está enquadrado no âmbito do Programa do Governo para a X Legislatura, que coloca a cultura no centro de políticas ativas de criação de emprego e de novas oportunidades para os jovens e criadores cabo-verdianos.