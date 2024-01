​Cabo Verde Music Awards 2023 realizam-se no Sal

A ilha do Sal acolhe, pela primeira vez, a gala dos Cabo Verde Music Awards. A 12ª Gala dos CVMA, que acontece dia 3 de Junho de 2023, vai ter lugar no Meliã Dunas Resort. O anúncio foi feito esta manhã, pela organização, em conferência de imprensa que aconteceu na ilha do Sal.

A conferência de imprensa contou com a presença da vereadora da cultura da Câmara Municipal do Sal, Maria João Brito e do Presidente do The Resort Group (TRG) Robert Jarrett. Segundo a organização, a realização da Gala CVMA pela primeira vez numa outra ilha, que não Santiago, reflecte a intenção de descentralizar o Prémio Oficial da Música de Cabo Verde, levá-lo a outras ilhas e permitir, também integrar o evento no circuito do turismo. A mesma fonte informou que a 12ª gala CVMA, que vai ter lugar no Meliã Dunas Resort e resulta de uma forte parceria entre os Cabo Verde Music Awards e o grupo Loco Music Company, pertencente ao grupo TRG. “Será, por isso, um momento de levar a música de Cabo Verde a outros palcos e outros públicos, colocando-a também dentro da cadeia de valor do turismo e posicionando a ilha do Sal como palco da realização de grandes eventos culturais”, indica. Os bilhetes para os Cabo Verde Music Awards são postos à venda ainda este mês. A organização avançou que está a trabalhar com as agências de viagens um pacote de fim-de-semana que inclua viagem, estadia e bilhete para a Gala, para viagens a partir da cidade da Praia. O cartaz da Gala será brevemente anunciado. De lembrar que os nomeados para a 12ª edição dos CVMA foram conhecidos, numa gala musical que aconteceu no dia 1 deste mês, em Brockton, nos Estados Unidos da América.

