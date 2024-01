Bulimundo comemora 45 anos num dos palcos do AME 2023

O grupo Bulimundo comemora seus 45 anos de carreira no dia 13 na Praça Luís Camões um dos palcos do Atlantic Music Expo (AME) 2023 que arranca hoje na cidade da Praia.

Informações avançadas pela produtora Insulada sublinham que o espetáculo será um dos mais “preciosos” acontecimentos deste a nona edição do AME.

“Liderados por Katchas, um grupo de jovens lançou-se ao desafio de resgatar pela primeira vez – o ritmo do Funana, então muito evitado na cidade fazendo a transcrição da gaita (acordeão diatónico) e do ferrinho (barra de ferro que friccionada por uma faca, produz ritmos marcados e preciosos) – para instrumentos eléctricos de palco”, lê-se no documento.

Conforme a mesma fonte, o grupo que através da música ergueu também a bandeira de causas de índole social resiste ainda e em palco propõe os clássicos que fizeram parte de bandas sonoras de gerações.

Bulimundo promete um espetáculo com surpresas e acima de tudo o celebrar conjunto dos 45 anos de existência ainda no activo, um caso pouco frequente na indústria musical mundial.

O Atlantic Music Expo 2023 arranca segunda-feira, 10, no Auditório Nacional Jorge Barbosa, na cidade da Praia, pelas das 19:00, com acesso gratuito ao público e vai ser marcado por uma surpresa, revelou a organização.

O cartaz, o mais eclético de sempre, é composto por cerca de 120 artistas e músicos de mais de quinze nacionalidades, com um total de 26 actuações, distribuídas pelos palcos da Pracinha Escola Grande, Praça Luís de Camões, Rua Pedonal e Osteria, além do Auditório Nacional.

Nos restantes dias, o AME conta trazer à capital cabo-verdiana conferências e workshops, one-on-one meeting, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, a actual feira com stands na Praça Alexandre Albuquerque.

De acordo com o programa, os artistas internacionais são: Uonno D`Ajere, de Itália, Leo Middea, do Brasil/EUA, Kavita Shaa-EUA/CV, Natália Machins, Canárias, Cristina Clara, Portugal, Jay Lorenzo, Angola, Kandy Guira, Burkina Faso, Jessica Bongos, da Nigéria, Varkocks, Eslováquia, Sónia Noor, Marrocos, e DJ Bleepolar, Colombia/EUA.

Quanto aos artistas nacionais, fazem parte, Sara Alhinho, Hélio Batalha, Carlos Matos, Thairo Costa, Ary Morais, Josslyn, CSI M`AT`RA, Carlos G Lopes, Bertânia Almeida, Zul Alves, Bulimundo, DJ Streladuh, e DJ Oleg.

O evento é orçado em 18 mil e quinhentos contos, numa parceria público privada entre a empresa que gere o AME, a Associação Cabo Verde Cultural, constituída por dez empresas nacionais, e o Governo, através do Fundo do Turismo, Câmara Municipal da Praia e de outras empresas parceiras.