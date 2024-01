Música na Cidade

O Atlantic Music Expo (AME) e o Kriol Jazz Festival (KJF), dois eventos que, durante a semana de 10 a 15 de Abril, vão encher o centro histórico da Praia de vida e som e receber em diferentes palcos e espaços grandes nomes da música internacional do Senegal, Gabão, Mali, Nigéria, Espanha, Estados Unidos e Brasil e também da música de Cabo Verde.

AME - Atlantic Music Expo

Agendada para os dias 10 a 13, esta é a 9.ª edição do Atlantic Music Expo (AME), uma grande plataforma de exposição de música que se vem afirmado como um valioso encontro de profissionais da música de todos os lados do Atlântico.

O AME vai ter apresentações diurnas e noturnas (incluindo um palco de música urbana e sets de DJ), programa de conferências, workshops práticos, reuniões individuais e um mercado de rua noturno.

KJF - Kriol Jazz Festival

Está de volta o Kriôl Jazz Festival que vai acontecer nos dias 13, 14 e 15 de Abril. Segundo os organizadores, a Harmonia Lda e a Câmara Municipal da Praia, o KJF “terá um cartaz de musicalidade livre e crioula, tradicional e jazzística, para um resultado de mestiçagem”.

Depois de ter sido lançado em 2009, com as edições seguintes a definirem o festival como uma referência, o Kriol Jazz Festival foi nomeado em 2014 pela revista Songlines como um dos 25 melhores do mundo.

O KJF que tem homenageado figuras incontornáveis da música cabo-verdiana como Horace Silver, Codê di Dona, Cesária Évora, Manuel Clarinete, Morgadinho, Dany Silva, Chico Serra, Humbertona, Bulimundo, Tubarões e Pedro Rodrigues, vai, nesta sua 12.ª edição, homenagear o cantor Nhonhô Hopffer Almada, falecido em Janeiro de 2023.

